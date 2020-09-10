У США через Крим оштрафували "дочку" Deutsche Bank

Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США оштрафувало на $583 тис. компанію Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA) за порушення кримських санкцій.

Вона обслуговувала платежі двох компаній, які були в санкційному списку через анексію Криму. Про це йдеться в повідомленні на сайті Мінфіну США.

Зокрема, DBTCA погодилася виплатити $157,5 тис. за оброблення великого платежу, пов'язаного із серією купівель мазуту через Сполучені Штати кіпрською компанією IPP Oil Products у 2015 році. У Мінфіні США зазначили, що у DBTCA знали, що компанія була під санкціями.

Другу частину штрафу – $425,6 тис. – на американський підрозділ Deutsche Bank наклали за оброблення в грудні 2015 року 61 платежу від Краснодарського регіонального інвестиційного банку. У DBTCA мали, але не перевірили на предмет санкцій SWIFT-код цього банку.

У Мінфіні США зазначили, що в Deutsche Bank Trust Company Americas не стали добровільно розголошувати ці порушення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, британський банк Standard Chartered Bank оштрафували на рекордну суму 20,47 млн фунтів за те, що він порушив режим кримських санкцій, запроваджений проти російського "Сбербанку".

Американський інтернет-ритейлер Amazon оштрафували на 134,5 тис. доларів (3,62 млн грн) за порушення санкцій США, зокрема, й щодо анексованого Криму.

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