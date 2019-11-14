У справі VAB Банку сталися нові арешти: подробиці рішення суду

Вищий антикорупційний суд заарештував ще трьох фігурантів у справі VAB Банку про виведення 1,2 млрд грн кредиту НБУ.

Про це повідомили в прес-службі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в Facebook і на сайті Вищого антикорупційного суду.

Директора ТОВ "Бізнес-Центр "Експертиза" заарештували на 60 діб. Він може внести заставу – 384 тис. грн. У НАБУ уточнили, що підозрюваний виготовив завідомо неправдиві звіти про оцінку нерухомого майна банку і ТОВ "СТК", у яких було значно завищено їх вартість.

Також під арешт на 60 діб взяли директора ТОВ "Станіславська торгова компанія". Йому визначили заставу в розмірі 1 млн 920 тис. гривень. У САП уточнили, що майно цієї компанії передавалося в заставу.

Засновника ще однієї фірми, яку пов'язують з власниками VAB Банку, заарештували, давши можливість внести заставу в розмірі 576 тис. гривень.

Суд заарештував підозрюваних

Як повідомляв OBOZREVATEL:

11 листопада з'явилася інформація про те, що працівники НАБУ прийшли до офісу Райффайзен Банку, щоб затримати главу правління Олександра Писарука, який раніше працював заступником ексглави Нацбанку Валерії Гонтаревої.

НАБУ і САП затримали 7 осіб за підозрою у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Нацбанком у 2014 році ПАТ "ВіЕйБі Банк".

Бахматюк написав відкриту заяву президенту Володимиру Зеленському з приводу обшуків і затримань працівників його компанії.

Генеральна прокуратура України підготувала підозри ексголові Національного банку України Валерії Гонтаревій, а також першій заступниці голови НБУ Катерині Рожковій.

Вищий антикорупційний суд заарештував трьох підозрюваних у справі про виведення 1,2 млрд грн кредиту НБУ, виданого VAB Банку – Андрія Яцюта, Аллу Шульгу і Миколи Каленського.

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