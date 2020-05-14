"Слуга народу" запропонувала повністю скасувати один із податків: кого торкнеться

Депутатка фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук запропонувала знизити ставку ПДВ з 20% до 7% у вартості товарів і послуг творчої індустрії – музики, кіно, концертів, а також театрів і музеїв.

Це знизить ціну для споживачів, що має підвищити попит на такі продукти, сказала Кравчук в коментарі "Гордону". Як приклад вона навела оподаткування в країнах Європи.

В Україні запропонували ввести "культурний збір"

"Мова йде про зменшення вже існуючої ставки ПДВ з 20% до 7%, а в деяких випадках до нуля для діяльності і продукції у сфері креативних індустрій. Такий ПДВ існує і в європейських країнах. Якщо, наприклад, хтось купує права, музичний твір, оплачує створення фільму або іншого творчого продукту, він може платити не 20% ПДВ, а 7%, а іноді взагалі не платити", – повідомила Кравчук.

Не додатковий податок

За її словами, одне із завдань нововведення – вивести частину креативної економіки з тіні. А ставка в 7% обрана тому, що вже є така пільгова ставка ПДВ і податковій буде простіше адмініструвати цей податок

"Ми зараз разом з податковим комітетом розробляємо базу, які товари або послуги, яка діяльність буде підпадати під пільгове оподаткування. Культурний збір – це не додатковий податок, а, навпаки, зменшення розміру податку. Це стимулює розвиток галузі і виведе її з тіні", – сказала Кравчук.

Хочуть видавати гранти

Депутатка підкреслила, що легалізація креативної індустрії дозволить державі більш ефективно підтримувати діячів культури.

"Ми оцінюємо, що в цій сфері разом з державними установами (театрами, музеями, бібліотеками і так далі) налічується один мільйон робочих місць. Тільки в концертній діяльності – 250 тисяч місць", – пояснила політик.

Нардепка також повідомила, що зараз розробляється система грантів для творчих людей і компаній.

"Ми зараз збираємося вводити систему грантів і розширити перелік інституцій, через які можна отримувати гранти. Їх видаватиме не тільки "Український культурний фонд", а й Держкіно, або Агентство з туризму. Гранти допоможуть людям творчим, які вимушено не працюють, просто протриматися. Це безповоротна державна допомога. і ми зараз в цій сфері змінюємо законодавство і намагаємося не тільки прописати, хто і як зможе отримати гроші, але і щоб державні гроші в цій сфері звільнялися від оподаткування", – підсумувала Кравчук.

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