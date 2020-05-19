Мораторій на перевірки і податкові знижки: як українському бізнесу допомагають пережити карантин

На час карантину держава запровадила декілька програм підтримки для бізнесу. Вони стосуються податків, послаблень щодо перевірок, соціального страхування і орендних платежів.

Про йдеться у блозі голови комітету Верховної Ради з питань бюджету, депутата від "Слуги народу" Юрія Арістова на сайті партії.

Допомога бізнесу

Чим допомогла держава

Мораторій на перевірки

Держава обмежила проведення певних видів перевірок. З 18 березня по 31 травня не проводитимуть документальні та фактичні перевірки, крім тих, які стосуються бюджетного відшкодування ПДВ. Також не перевірятимуть, чи правильно бізнес сплачує єдиний внесок. Але якщо ваша компанія є суб'єктом господарювання з високим ступенем ризику, мораторій на проведення перевірок все ж не діятиме.

Податкові канікули

Якщо ви порушили податкове законодавство в період з 1 березня по 31 травня, штрафи на вас не накладатимуться. Йдеться про несвоєчасну чи неповну сплату ЄСВ, несвоєчасне подання відповідної звітності, нереєстрацію або несвоєчасну реєстрацію податкових накладних із ПДВ. Платникам податків не нараховується пеня. А нарахована, але не сплачена за цей період пеня підлягає списанню.

Окрім того, з 1 по 31 березня поточного року не нараховувалась та не сплачувалась плата за землю – земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності, а також податок на об'єкти нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб.

Окремі категорії підприємців звільнили від сплати ЄСВ

Верховна Рада звільнила ФОПів пенсійного віку від сплати ЄСВ. Йдеться про пенсіонерів, які ведуть незалежну професійну діяльність. Також звільняються від ЄСВ і підприємці, які працюють у сфері науки, літератури, культури, медицини. Це ті види діяльності, де немає зловживань і де не заробиш мільйонних статків.

Відбулися зміни в соцстрахуванні працівників

Багато людей через коронавірус стали тимчасово непрацездатними. Але якщо той чи інший працівник застрахований, він може отримати компенсацію втраченої зарплати. Йдеться про випадки, коли працівник потрапив до лікарні або змушений піти на самоізоляцію через коронавірус. Така допомога виплачується Фондом соціального страхування України застрахованим особам, починаючи з шостого дня непрацездатності за весь період до одужання людини.

Бізнес на карантині

Орендні платежі

Якщо ви орендуєте приміщення та здійснюєте діяльність, що була обмежена чи заборонена через карантин, маєте право домагатися скасування, відстрочення чи перенесення сплати оренди. Для цього потрібно посилатись на відповідне положення Постанови КМУ № 211 від 11.03.2020, яким було обмежено чи заборонено здійснення вашої господарської діяльності на час карантину. Аби скористатися можливістю, наданою законом, слід негайно письмово повідомити орендодавцю про намір скористатися звільненням від орендної плати та внести необхідні зміни до договору оренди.

Відтермінування РРО

До 1 серпня 2020 року дозволено не застосовувати РРО платниками єдиного податку ІІ-ІV груп. Але йдеться лише про ФОПів, в яких обсяг доходу протягом календарного року не перевищує ліміт у 1 млн грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні на період карантину через коронавірус для бізнесу скасували частину податків, а також обмежили штрафи й перевірки.