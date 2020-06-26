У "Слузі народу" придумали, як поповнити бюджет на $2 млрд без кредитів МВФ

Голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова із фракції "Слуга народу" заявила, що, приватизувавши майно, яке перебуває в управлінні профспілок, держава отримає близько двох мільярдів доларів.

Таку думку вона висловила під час зустрічі з журналістами у п’ятницю, 26 червня, повідомляє "Укрінформ". Політикиня уточнила, що, зокрема, таким майном є будинки профспілок, готелі “Турист”, санаторно-курортні комплекси.

"Це все – державне майно. Це означає, що, приватизувавши його, ми можемо отримати, якщо продамо ці комплекси, 2 мільярди доларів додаткових доходів у бюджет, не звертаючись за кордон за кредитами до МВФ, ЄБРР та інших структур. У нас це майно є, воно просто привласнено структурою, яка не мала на це права", – сказала Третьякова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 червня в мережі випливло скандальне відео Третьякової, у якому вона заявила, що в людей, які заводять дітей заради соціальних виплат, вони народжуються "низької якості".

Через це постійна комісія Ради Федерації профспілок звернулася до Верховної Ради з вимогою звільнити Третьякову з посади за її "антисоціальну й антигуманну позицію".