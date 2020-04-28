У "Слузі народу" придумали, як можуть працювати кафе та ресторани під час карантину
Депутати Верховної Ради звернулися до прем'єр-міністра України з проханням дозволити роботу літніх майданчиків кафе і ресторанів.
Про це повідомила депутатка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук у вівторок, 28 квітня, у Facebook. Вона пояснила, що карантинні обмеження є небезпідставними. Але власники закладів продовжують платити зарплати працівникам, а також податки та орендні платежі.
"Щоб дійсно допомогти ресторанному бізнесу, окрім вже наявних заходів підтримки, ми можемо дати їм можливість врятувати себе економічно", – пояснила Кравчук.
Вона додала, що у більшості міст України є системні заклади з просторими літніми майданчиками, якими можна безпечно користуватися за таких умов:
обмеження кількості відвідувачів з розрахунку 1 відвідувач на 5 м2 майданчика;
постійний контроль температури персоналу та відвідувачів закладу;
розміщення столів на відстані не менше 1,5 м один від одного;
за одним столом може розміщуватись не більше 3 осіб;
використання при обслуговуванні відвідувачів виключно одноразового посуду;
дезінфекція предметів, з якими контактував кожен відвідувач.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналісти зняли, як у заклад "Велюр" на Хрещатику, який належить Тищенку, приїжджають політики та представники олігархів.
Депутат "Слуги народу" Микола Тищенко спростував інформацію про те, що його елітний ресторан "Велюр" працює всупереч введеному в Україні карантину. На своїй сторінці в Instagram він написав пост, в якому звинуватив журналістів "Бігус.Інфо" в продажності.
Ресторан нардепа від "Слуги народу" Миколи Тищенка, що відкрито працює під час карантину, потрапив під шквал критики в соціальних мережах. Одні користувачі назвали це "бенкетом під час чуми", інших цікавить, як тепер влада вмовлятиме інших підприємців не працювати й зазнавати збитків.