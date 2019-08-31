У "шахраї від Зеленського" впізнали людину Віктора Балоги: подробиці

Шахраї, які під виглядом довірених осіб президента України вимагали хабар в $570 тис, були затримані в одному з офісів на вулиці Банковій – напроти будівлі Офісу Президента.

Такі деталі спецоперації повідомили в Державному бюро розслідувань, слідчі якої брали участь в спецоперації.

Йдеться про групу з чотирьох осіб, які, представляючись довіреними особами Володимира Зеленського, вимагали $570 тис. Від колишнього співробітника "Укрспецекспорту" за сприяння в його призначенні на керівну посаду в концерн "Укроборонпром".

"Чотири людини були затримані під час передачі частини коштів у розмірі $250 тис. Затримання відбулося в Києві в одному з офісів по вул. Банковій - напроти будівлі Офісу Президента України. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Військова прокуратура. Оперативний супровід – СБУ. Зараз готується вручення затриманим повідомлення про підозру і

подання до суду клопотання про обрання їм запобіжного заходу ", – повідомили в прес-службі ГБР.

Злочин кваліфікували за статтею "Шахрайство в особливо великих розмірах". Вона передбачає від 5 до 12 тюрми з конфіскацією майна.

Затримали важливого члена партії Балоги

До речі, судячи з відео, яке опублікував головний військовий прокурор Анатолій Матіос, один із затриманих може бути членом політради політичної партії "Єдиний центр". При чому, як член її політради.

Глава партії – один із стовпів української політики Віктор Балога. За підсумками позачергових виборів він став народним депутатом IX скликання.

"Прізвище, ім'я, по батькові? .. Іванчук Олександр Олексійович, восьмого дев'ятого, 1960 року народження", – говорить на відео правоохоронець в ході опитування одного із затриманих.

Як з'ясував OBOZREVATEL, людина з такими даними є на сайті партії "Єдиний центр". Глава партії – один із стовпів української політики Віктор Балога. За підсумками позачергових виборів він став народним депутатом IX скликання.

"Іванчук Олександр Олексійович народився 8 вересня 1960 с. Донецьке Кіровського району Луганської області в сім'ї робітників", – йдеться в даних про члена політради партії.

Біографія Олександра Іванчука edc.org.ua

Віктор Балога - глава партії "Єдиний центр" edc.org.ua

Олександр Іванчук на затримання Анатолій Матіос

Шахраїв затримали на Банковій

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві затримали чотирьох шахраїв, які, представляючись довіреними людьми президента України Володимира Зеленського, вимагали величезний хабар.

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