У розпал сезону: в Криму влаштували підлість для туристів

В окупованому Криму у розпал туристичного сезону перекрили дорогу на плато Ай-Петрі. Піднятися можна тільки по канатці, через що людям доводиться стояти в черзі по 5-7 годин.

Офіційна причина – боротьба з нелегальними перевізниками. Але насправді не пускають навіть ліцензовані автобуси. Про це повідомляють "Примечания".

Видання пише, що біля підйому тепер цілодобово чергує поліція, яка штрафує навіть тих водіїв, які піднялися на плато вночі, щоб вдень відвезти людей вниз.

Туристи не можуть потрапити на Ай-Петрі primechaniya.ru

"Вдень на поворотах від водоспаду Учан-су до Срібної альтанки чергує 7 екіпажів. Вночі залишається тільки один пост. Така ж ситуація на в'їзді з боку Бахчисарая", – розповідає виданню керівник Ялтинського екскурсійного бюро Анастасія Груша.

За її словами, знаки, що забороняють рух транспорту, раніше іноді з'являлися взимку. Але щоб перекривати рух в розпал сезону, коли на гору хочуть піднятися тисячі туристів – таке відбувається вперше.

"У нас злетіло 5 найпопулярніших маршрутів, пов'язаних з Ай-Петрі – саме плато з канатною дорогою, Великий Каньйон, "Золоте кільце Криму" і ще два маршрути, пов'язаних з езотерикою", – говорить Груша.

Тих туристів, що піднялися на плато на канатній дорозі, нікому спускати вниз, сказано в матеріалі. Якщо на нижній станції канатки організованнийх екскурсантів пропускають по окремій черзі, то нагорі і організовані, і самостійні туристи стоять в одній. В результаті їм доводиться чекати спуску по 5-7 годин.

Черга на канатну дорогу на Ай-Петрі primechaniya.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, на курорті Феодосія окупованого Криму забили на сполох через катастрофічну ситуацію з морем. Окупаційна влада не закривають пляжі міста, незважаючи на масовий злив в воду нечистот.

А 31 липня стало відомо, що в Криму місцева "влада" зібралася віднімати катера, на яких організатори водних розваг катають туристів.

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