У розпал пандемії: стало відомо, скільки масок Україна продала за кордон

Протягом січня і лютого 2020 року з України було вивезено медичних товарів для протидії коронавірусу на $15,2 млн. Левова частка припала на хірургічні маски.

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Про це з посиланням на дані митниці повідомив голова експертної організації StateWatch Гліб Канєвський у Facebook у вівторок, 24 березня.

З України вивезли маски

Січень і лютий виявилися піковими в плані вивезення. Для порівняння, за останні півроку (з вересня по лютий) з України таких товарів експортували лише на в два рази більшу суму (вона включає і пікові місяці) – $34,2 млн.

"Така аномалія збільшення суми експорту медичних товарів в січні-лютому цього року в першу чергу відбулася через стрімкий ріст експорту текстильних медичних хірургічних масок з $3,8 млн за 246,3 тонн у січні до $9,1 млн за 394 тонни у лютому", – написав Канєвський.

Як з України вивозили медичні товари Гліб Канєвський

Що ще вивозили з України в лютому

захисні окуляри – 1,8 тонн на $54,9 тис.;

респіратори – 2,2 тонни на $154,5 тис.;

медичні одноразові халати – 1,5 тонни на $48,1 тис.;

медичні халати – 71,6 тонн в $959,3 тис.;

нітрилові рукавички – 389 тис. пар;

медичні рукавички – 216 тис. пар;

лабораторні костюми – 30,2 тонни;

антисептик – 46,3 тонни.

Як з України вивозилися медичні товари StateWatch

Як з України вивозилися медичні товари StateWatch

Як з України вивозилися медичні товари StateWatch

"Наведені дані не містять обсягів і сум медичних виробів, які були вивезені з України шляхом контрабанди, якщо таке траплялося", – відзначають в звіті.

Як писав OBOZREVATEL, Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом можливої службової недбалості Кабінету міністрів Олексія Гончарука. Справа стосується зволікання із забороною на експорт індивідуальних засобів захисту та іншого медичного обладнання.

Відзначимо, OBOZREVATEL першим опублікував листи до Гончарука від секретаря РНБО, які, можливо, проігнорував тодішній глава уряду.

Колишній прем'єр-міністр України Олексій Гончарук відповів на звинувачення в халатності при здійсненні заходів, спрямованих на протидію COVID-19.

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