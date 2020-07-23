У російського газу в Європі з'явиться ще один конкурент

На газовому ринку Європи все менше залишається місця для Росії. Ізраїль погодив з ЄС план прокладки по дну Середземного моря газопроводу EastMed, який зв'яже південь Європи з родовищами на ізраїльському і кіпрському шельфі.

Це дозволить Ізраїлю поставляти 10 млрд кубометрів газу в рік, з можливістю збільшення пропускної потужності в 2 рази. Про це йдеться в публікації військово-політичного оглядача Олександра Коваленко на "Інформаційному спротиві".

Запуск газопроводу заплановано на 2025-2026 роки. Це прямий конкурент російського газу в Європі – на додачу до постачань зрідженого природного газу (СПГ) з США і газопроводу TANAP з Азербайджану через Туреччину.

Коваленко нагадав, як кілька років тому росіяни насміхалися над цими проєктами і обсягами перших поставок по ним. Вони не йшли ні в яке порівняння з сотнями мільярдів кубічних метрів газу, що йдуть з РФ в ЄС.

"Але вже сьогодні "Газпром" бачить в СПГ США реального конкурента, який не тільки в перспективі витіснить Росію з Європи, але вже це фактично зробив в Польщі. Також сміх викликав TANAP. Адже й справді, чим може загрожувати Росії ця труба, об'ємом щорічних поставок 16 млрд м³. Але, за вікном 2020 рік, а Росія втратила левову частку турецького газового ринку, а в Баку обговорюють намір збільшити обсяг річних поставок по TANAP вдвічі", – зазначив експерт.

Сама Росія, до речі, не може розібратися зі своїми трубами. "Північний потік-2", на думку Коваленка, можна вважати замороженим на десятиліття, а "Турецький потік" можна вважати безперспективним.

"У підсумку, можливо зима 2020-2021 років буде дуже холодною, і російський газ знову буде затребуваний. Але за той період, коли він був витіснений з європейського ринку конкурентами, що пропонують "блакитне золото" за нижчими цінами, відновити колишній плацдарм для Москви буде неможливо. і ці дві теплі зими позбавили Росію наостанок заробити зайвий мільярд-другий доларів. Але, що буде, якщо зима 2020-2021 років виявиться такою ж теплою, як і дві попередні?", – підсумував Коваленко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Азербайджан зібрався потіснити російський газ в Європі – найближчим часом він почне поставки своєї сировини в країни ЄС.

У травні 2020 року Польща отримала всі необхідні дозволи для прокладки газопроводу Baltic Pipe після схвалення будівництва Швецією.