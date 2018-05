У Росії звільнили аналітиків, які написали скандальний звіт про "Газпром"

Після скандального звіту про "Газпромі" і "Роснафту", автор критичних звітів Олександр Фек і начальник аналітичного підрозділу Sberbank CIB Олександр Кудрін залишають свої посади.

Про це повідомили в прес-службі "Ощадбанку", зазначивши при цьому, що догляд Кудріна планується за угодою сторін.

Старший віце-президент "Ощадбанку" і керівник Sberbank CIB Ігор Буланцев роботу Фека назвав "непрофесійною звітом, виконаним з явними порушеннями не тільки внутрішніх нормативних документів нашої компанії, але і з порушенням етичних норм".

"У нашій компанії існують жорсткі процедури комплаенса, і кожен співробітник зобов'язаний дотримуватися їх", - зазначив він.

Аналітик відзначив, що ініціатива звіту про "Газпром" йшла особисто від нього. У травневому звіті Sberbank CIB, авторами якого є Фек і Анна Котельникова, головними бенефіціарами проектів "Газпрому" з будівництва газопроводів ( "Сила Сибіру", "Північний потік-2", "Турецький потік") названі підрядники - "Стройгазмонтаж" Аркадія Ротенберга і "Стройтранснефтегаз" (близько 50% належить Геннадію Тимченку та його сім'ї).

Восени Фек і його співавтори Котельникова і Валерій Нестеров склали звіт з критикою "Роснафти", який називався Rosneft: We Need to Talk About Igor ( "Роснафта": треба поговорити про Ігоря"). У ньому критикувалося те, що" Роснефть "всупереч очікуванням інвесторів не знизила борг, а направила $ 22 млрд "на придбання без чіткої сфокусированности". у доповіді особисто критикувався глава "Роснафти" Ігор Сєчін. Після виходу цієї доповіді Sberbank CIB вибачився перед "Роснафтою" і вніс коригування в доповідь.

Як повідомляв OBOZREVATEL , європейські газопроводи "Північний потік-2" і "Турецький потік", які Росія будує для транспортування газу в обхід України, вигідні не акціонерам "Газпрому", а фірмам-підрядникам, контрольованим друзями російського президента Володимира Путіна. Для реалізації проектів газопроводів необхідно буде побудувати додаткову інфраструктуру в Росії про що "Газпром" майже не згадує, відзначають аналітики найбільшого банку Росії "Ощадбанку" в звіті для іноземних інвесторів .