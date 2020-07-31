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У Росії новий обвал рубля: долар вже дорожче за 74 руб.

Ярослав Маркін
Ярослав Маркін
Ринки та компанії
2,3 т.
Курс валют в Росії

У Росії в п'ятницю, 31 липня, продовжився обвал рубля. На торгах на Московській біржі вартість долара злетіла вище 74 рублів, а євро перевищила позначку у 87 рублів.

Станом на 12:40 за київським часом американська валюта торгувалася по 74 руб./$ (+85 коп.). Котирування євро зросли майже на 1 рубль до 87,66 руб./євро (+99 коп.).

Курс долара на Московській біржі

Курс долара на Московській біржі investing.com

Курс євро на Московській біржі

Курс євро на Московській біржі investing.com

Офіційний курс валют, встановлений Центробанком РФ на 31 липня:

  • долар – 73,36 рубля;

  • євро – 86,25 рубля.

Курс валют Центробанку РФ

Курс валют Центробанку РФ cbr.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 липня в Росії різко впала вартість рубля. Курс долара вперше з 18 травня подолав позначку 73 руб./$, а євро злетів вище 86 руб./євро – вперше з 2 квітня.

У Росії другий тиждень поспіль падає курс рубля. Наприклад, в четвер до долара він просів відразу до 73,60 коп. (за добу додав 1 рубль). Однак офіційним ЗМІ доводиться писати про це так, щоб росіяни не почали непокоїтися.

РосіяКурс валютєвродоларрубль
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