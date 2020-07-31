У Росії новий обвал рубля: долар вже дорожче за 74 руб.

У Росії в п'ятницю, 31 липня, продовжився обвал рубля. На торгах на Московській біржі вартість долара злетіла вище 74 рублів, а євро перевищила позначку у 87 рублів.

Станом на 12:40 за київським часом американська валюта торгувалася по 74 руб./$ (+85 коп.). Котирування євро зросли майже на 1 рубль до 87,66 руб./євро (+99 коп.).

Курс долара на Московській біржі investing.com

Курс євро на Московській біржі investing.com

Офіційний курс валют, встановлений Центробанком РФ на 31 липня:

долар – 73,36 рубля;

євро – 86,25 рубля.

Курс валют Центробанку РФ cbr.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 липня в Росії різко впала вартість рубля. Курс долара вперше з 18 травня подолав позначку 73 руб./$, а євро злетів вище 86 руб./євро – вперше з 2 квітня.

У Росії другий тиждень поспіль падає курс рубля. Наприклад, в четвер до долара він просів відразу до 73,60 коп. (за добу додав 1 рубль). Однак офіційним ЗМІ доводиться писати про це так, щоб росіяни не почали непокоїтися.