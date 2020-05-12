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12 травня • оновлено в 11:06
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У Росії зміцнився рубль: скільки коштує долар

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Курс рубля в Росії другий тиждень поспіль почав зі зростання. На Московській біржі у вівторок, 12 травня, долар подешевшав на 7 копійок – до 73,35 руб./$.

Вартість євро впала на 26 копійок – до 79,32 руб./євро. Про це свідчать дані біржі станом на 10:30 за київським часом. Вона радить спекулянтам продавати іноземну валюту. Це відбувається на тлі подорожчання нафти.

При цьому курс валют на біржі дуже нестабільний – валюти то дорожчають, то дешевшають.

Курс валют в Росії на біржі

Курс валют в Росії на біржі

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії за останній тиждень рекордно зміцнився рубль. Вартість долара на Московській біржі знизилася на 2,32 рубля – з 75,74 руб./$ до 73,42 руб./$. Це сталося на тлі подорожчання нафти.

Збитки бюджету Росії через падіння світових цін на нафту за підсумками травня 2020 року становитимуть більш 190 млрд рублів (приблизно $2,6 млрд).

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Автор
Андрій Довгань
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