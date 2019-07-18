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"Північний потік-2": у Росії розлютились на останнього союзника України

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Глава МЗС РФ Сергій Лавров обурився, що Данія затягує із будівництвом частини "Північного потоку-2", яка проходить по її економічній зоні.

Данці вимагають почекати, щоб оцінити шкоду, який газопровід може нанести екології. Про це заявив Сергій Лавров, передає ТАСС.

"Вважаємо, що затягування розгляду поданих оператором проекту заявок іде врозріз із принципами міжнародного морського права, які дозволяють споруджувати об'єкти енергетичної інфраструктури в морських акваторіях", — сказав глава МЗС РФ.

Лавров теж підкреслив, що в жодної країни, враховуючи Данію, не було претензій щодо експлуатації першої нитки "Північного потоку".

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Будівництво газопроводу

Будівництво газопроводу

Міністр зазначив, що проект будівництва газопроводу підтримують провідні енергетичні компанії Європи, які складно запідозрити в антиєвропейських намірах. Він висловив надію на те, що данський уряд "відмовиться від конфронтаційного курсу й ухвалить правильні рішення".

За словами Лаврова, будівництво "Північного потоку-2" йде за планом. Він уточнив, що від загальної протяжності газопроводу прокладено вже приблизно 60%, а капітальні затрати на реалізацію проекту профінансовані більш ніж на 80%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 липня в ОБСЄ визнали газопроводи "Північний потік-2" і "Турецький потік" потенційними засобами політичного й економічного примусу залежних від поставок держав. Це випливає із затвердженої Комітетом із політичних питань і безпеки ПАРЄ резолюції.

Також президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом обговорить вирішення питання "Північного потоку-2". Він упевнений, що американський колега єдиний, хто може зупинити будівництво трубопроводу.

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Тема
Північний потік - 2
Особа
Сергій Лавров
Місце
Росія
Тег
Північний потік - 2
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Обоз опять все напутал. Дания предпоследний союзник, последним будет Грузия....
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Дания союзник США ,но не Украины! США хотят европейский рынок для своего сжиженного газа ,при этом им плевать на Украину и её гтс ! Если бы они хотели чтобы Украина была транзитёром то давно бы уже инвестировали в украинскую гтс!
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lazar galka
lazar galka
а как же ВЕСЬМИРСНАМИ
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