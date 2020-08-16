У Росії визнали провал з газифікацією одного з найбільших регіонів. Колаж Обозревателя

Губернатор Камчатського краю Росії в офіційному листі до президента Володимира Путіна визнав, що проєкт з газифікації регіону провалений.

Виходячи з плану, компанія "Газпром" мала постачати споживачам 723,4 млн. кубометрів газу на рік, а тепер там заявили, що можуть забезпечити не більше 252 млн. кубометрів. Про це йдеться в повідомленні "Інформаційного навігатора". Відзначається, що в найближчі три роки обсяги видобутку збільшуватися не будуть.

До речі, Камчатський край – один з найбільших регіонів Росії. Він знаходиться на 8 місці за площею серед усіх суб'єктів РФ

"Сотні мільярдів рублів, вкладені в проект на Камчатці, були приречені ще на самому початку, і наперед було відомо про збитковість проекту. Проте оператором проекту виступив "Газпром видобуток Ноябрськ". Пізніше його гендиректор Костянтин Степовой втік, залишивши недобудову в Ноябрьску на кілька мільярдів і нескінченну кількість корупційних схем", – йдеться в публікації.

Камчатський край на карті Росії wikipedia.org

Одна з причин цього – провали під час геологорозвідки. Виявилось, що запаси родовищ були недостатні, і при потребі регіону в 1 млрд кубометрів газу в рік видобуток в кращі часи не перевищував 400 млн. кубометрів. До до того ж сейсмічна активність загрожує поривом газопроводів, і без того заповнених лише на 40%.

"У виграші від камчатської афери залишився тільки Ігор Сечин. Будучи віце-прем'єром, він змусив "Газпром" викупити у "Роснефтегаза" контрольний пакет "Камчатгазпрому" за 2,85 млрд.рублей. Зараз ця компанія, що володіє газовою інфраструктурою на півострові, коштує всього 740 млн руб", – сказано в матеріалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін заявив, що пандемія коронавируса і ціни на нафту завадили економіці зробити ривок.

Доходи Росії від продажу золота вперше в її історії перевищили надходження від експорту газу.

Глава російського "Газпрому" Олексій Міллер 12 років тому обіцяв, що його компанія стане найбільшою в світі з капіталізацією $1 трлн. Але з тих пір російський монополіст лише подешевшав у 6 разів.

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