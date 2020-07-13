У Росії вахтовики влаштували бунт на заводі "Газпрому". Відео

У Росії на Амурському газопереробному заводі, який належить "Газпрому", стався бунт вахтових працівників. Кілька місяців їм не платили зарплату.

Люди розгромили офіс керівництва та інші адміністративні будівлі. Також на вулиці вони перевернули кілька автомобілів. Про це повідомила Амурська служба новин та місцеві Telegram-канали.

"Щоб виплеснути лють, мігранти, які не отримували кілька місяців зарплату, на Амурському ГПЗ б'ють скло і двері в офісах, ламають кондиціонери, перевертають машини – знищують будь-яке майно керівництва, яке зустрічають на своєму шляху. Зупинити їх поки не вдається. Робітники заводу повідомляють , що всі роботи на будмайданчиках припинені", – йдеться в Telegram-каналі Readovka.

До заводу приїхали поліцейські, однак, побачивши натовп працівників, вони розвернулися і відступили.

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