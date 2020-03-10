У Росії сказали, коли нафта почне дорожчати після обвалу

У Росії вважають, що ціни на нафту після різкого обвалу відновляться через кілька місяців. Весь цей час в Кремлі розраховують нарощувати її видобуток.
Про це заявив міністр енергетики РФ Олександр Новак, передає "Інтерфакс". Він вважає, що російська нафтова галузь залишається конкурентоспроможною.
Видобуток нафти в РФ
"Російські компанії в короткостроковому періоді можуть наростити видобуток нафти на 200-300 тисяч барелів на добу, в перспективі – до 500 тис. б/д. У нас в світі одні з найнижчих витрат з видобутку нафти, ми конкурентоспроможні на ринках. Що стосується видобутку, думаю, компанії сьогодні переглядатимуть свої інвестиційні плани і свої обсяги виробничої програми", – сказав Новак.
За його словами, ситуація на ринку після того, як саудівська компанія Saudi Aramco запропонувала знижку на нафту в $6-8 за барель, трохи заспокоїлося. Він вважає, що відновлення цін на нафту займе кілька місяців. При цьому на попит також продовжує впливати епідемія коронавірусу.
Новак сказав, що Росія готова продовжувати співпрацю з країнами ОПЕК і не-ОПЕК. "Двері не зачинені", – заявив Новак. За його словами, те, що угоду ОПЕК+ про скорочення видобутку нафти не буде продовжено з квітня поточного року, не означає, що Росія надалі не зможе взаємодіяти з країнами ОПЕК і не-ОПЕК.
"Підписана в минулому році Хартія, і в рамках неї ми будемо продовжувати взаємодію", – сказав Новак.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Саудівська Аравія оголосила нафтову війну Росії та знизила ціни на нафту в Європі. Уже у квітні Саудівська Аравія хоче збільшити видобування нафти до 12 млн барелів на добу;
6 березня переговори щодо угоди між країнами ОПЕК+ зі скорочення видобування нафти завершилися повним провалом через позицію Росії:
Від розриву угоди з ОПЕК Росія втрачатиме $100-150 млн на день (або понад $3 млрд на місяць).
Центральний банк Росії зупинив закупівлю іноземної валюти на внутрішньому ринку через ситуацію на нафтовому ринку. Заборона застосована в рамках механізму бюджетного правила на 30 днів.
Російська Федерація може зіткнутися з бюджетним дефіцитом і девальвацією рубля через обвал нафти.
"Навряд чи Москва розраховувала на те, що ціни на нафту впадуть до майже 30 доларів – ймовірно, це дуже неприємний сюрприз, зокрема для тих, хто ухвалював рішення про вихід із угоди", – повідомив старший директор групи з природних ресурсів і сировинних товарів агентства Fitch Дмитро Маринченко.
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Акції російських компаній на біржі в Лондоні впали після початку торгів. У лідерах падіння – папери нафтогазових компаній. Торги відкрилися зниженням на 17-33%.
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Російські експерти вважають, що рубль продовжить обвал.
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