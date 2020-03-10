У Росії сказали, коли нафта почне дорожчати після обвалу

У Росії вважають, що ціни на нафту після різкого обвалу відновляться через кілька місяців. Весь цей час в Кремлі розраховують нарощувати її видобуток.

Про це заявив міністр енергетики РФ Олександр Новак, передає "Інтерфакс". Він вважає, що російська нафтова галузь залишається конкурентоспроможною.

Видобуток нафти в РФ

"Російські компанії в короткостроковому періоді можуть наростити видобуток нафти на 200-300 тисяч барелів на добу, в перспективі – до 500 тис. б/д. У нас в світі одні з найнижчих витрат з видобутку нафти, ми конкурентоспроможні на ринках. Що стосується видобутку, думаю, компанії сьогодні переглядатимуть свої інвестиційні плани і свої обсяги виробничої програми", – сказав Новак.

За його словами, ситуація на ринку після того, як саудівська компанія Saudi Aramco запропонувала знижку на нафту в $6-8 за барель, трохи заспокоїлося. Він вважає, що відновлення цін на нафту займе кілька місяців. При цьому на попит також продовжує впливати епідемія коронавірусу.

Новак сказав, що Росія готова продовжувати співпрацю з країнами ОПЕК і не-ОПЕК. "Двері не зачинені", – заявив Новак. За його словами, те, що угоду ОПЕК+ про скорочення видобутку нафти не буде продовжено з квітня поточного року, не означає, що Росія надалі не зможе взаємодіяти з країнами ОПЕК і не-ОПЕК.

"Підписана в минулому році Хартія, і в рамках неї ми будемо продовжувати взаємодію", – сказав Новак.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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