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10 березня • оновлено в 13:50
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/ Ринки та компанії

У Росії сказали, коли нафта почне дорожчати після обвалу

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У Росії вважають, що ціни на нафту після різкого обвалу відновляться через кілька місяців. Весь цей час в Кремлі розраховують нарощувати її видобуток.

Про це заявив міністр енергетики РФ Олександр Новак, передає "Інтерфакс". Він вважає, що російська нафтова галузь залишається конкурентоспроможною.

Видобуток нафти в РФ

Видобуток нафти в РФ

"Російські компанії в короткостроковому періоді можуть наростити видобуток нафти на 200-300 тисяч барелів на добу, в перспективі – до 500 тис. б/д. У нас в світі одні з найнижчих витрат з видобутку нафти, ми конкурентоспроможні на ринках. Що стосується видобутку, думаю, компанії сьогодні переглядатимуть свої інвестиційні плани і свої обсяги виробничої програми", – сказав Новак.

За його словами, ситуація на ринку після того, як саудівська компанія Saudi Aramco запропонувала знижку на нафту в $6-8 за барель, трохи заспокоїлося. Він вважає, що відновлення цін на нафту займе кілька місяців. При цьому на попит також продовжує впливати епідемія коронавірусу.

Новак сказав, що Росія готова продовжувати співпрацю з країнами ОПЕК і не-ОПЕК. "Двері не зачинені", – заявив Новак. За його словами, те, що угоду ОПЕК+ про скорочення видобутку нафти не буде продовжено з квітня поточного року, не означає, що Росія надалі не зможе взаємодіяти з країнами ОПЕК і не-ОПЕК.

"Підписана в минулому році Хартія, і в рамках неї ми будемо продовжувати взаємодію", – сказав Новак.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Саудівська Аравія оголосила нафтову війну Росії та знизила ціни на нафту в Європі. Уже у квітні Саудівська Аравія хоче збільшити видобування нафти до 12 млн барелів на добу;

  • 6 березня переговори щодо угоди між країнами ОПЕК+ зі скорочення видобування нафти завершилися повним провалом через позицію Росії:

  • Від розриву угоди з ОПЕК Росія втрачатиме $100-150 млн на день (або понад $3 млрд на місяць).

  • Центральний банк Росії зупинив закупівлю іноземної валюти на внутрішньому ринку через ситуацію на нафтовому ринку. Заборона застосована в рамках механізму бюджетного правила на 30 днів.

  • Російська Федерація може зіткнутися з бюджетним дефіцитом і девальвацією рубля через обвал нафти.

    "Навряд чи Москва розраховувала на те, що ціни на нафту впадуть до майже 30 доларів – ймовірно, це дуже неприємний сюрприз, зокрема для тих, хто ухвалював рішення про вихід із угоди", – повідомив старший директор групи з природних ресурсів і сировинних товарів агентства Fitch Дмитро Маринченко.

  • Біржі в Європі впали на тлі обвалу нафтових котирувань, який трапився після розпаду угоди Організації країн – експортерів нафти. Найбільше падіння продемонстрував індекс Лондонської біржі FTSE 100 – 8,54%.

  • Акції російських компаній на біржі в Лондоні впали після початку торгів. У лідерах падіння – папери нафтогазових компаній. Торги відкрилися зниженням на 17-33%.

  • У Росії різке зростання курсу долара може підвищити вартість імпортної техніки на 20-40%.

  • Російські експерти вважають, що рубль продовжить обвал.

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Криза в Росії Світові ціни на нафту
Місце
Росія
Теги
Новини Росії нафта
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Наращивайте наращивате чем её больше тем она дешевле)))))))))
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Khui Andjei
Khui Andjei
А как же чубатые хотелки ?
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Бабаев Бабай, не смеши мои тапочки))))ничего не будет мы продаем не много))))Так что не переживай народу лучше будет если цена на продукты будет дешевле а чем отдавать пусть думает правительство,лично мне пофиг)))пусть что хотят отдают лиж бы не москалям!)))
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Артеллерист Моня, Хорошо когда мосхг как у рыбы,он не думает шо когда снижается цена на энергоносители,снижается цена на металл.руду.эерно,да на все чем укРоина торгует,де будете бакинские рубли брать на отдачу боргив??
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