У Росії суттєво подешевшав долар: чому так відбувається

У Росії суттєво подешевшав долар. На Московській біржі у четвер, 30 квітня, його вартість впала до 72,70 руб./$, тоді як напередодні торги закрилися на позначці 73,01 руб./$.

Євро подешевшало до 79,12 руб./євро. Про це свідчать дані біржі. Біржовики радять спекулянтам терміново продавати іноземну валюту.

Чому зміцнюється рубль

Очевидно, що рубль, який вкрай залежить від світових цін на нафту, не може дорожчати, коли вартість сировини падає. І це насправді так.

За підсумками березня і квітня через падіння цін на нафту РФ втратила понад $1 млрд (близько 77,8 млрд рублів). Щоб покрити нестачу в казні, в Мінфіні РФ вирішили на цю суму з 7 квітня по 12 травня продавати долари – на 3,5 млрд руб щодня.

Таким чином російський рубль дійсно зміцнюється попри дешеву нафту. Але робиться це за рахунок "проїдання" валютних запасів Кремля.

У Deutsche Bank підрахували, що якщо російська нафта Urals коштуватиме $15 за барель, резерви Фонду національного добробуту Росії (ФНД, резервний фонд країни) вичерпаються трохи більше ніж за два роки.

Вартість долара на біржі в Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, в понеділок, 20 квітня, в один з моментів ціни досягали мінус $40,32 за барель. Негативна ціна викликана тим, що перед виконанням контрактів власники нафти змушені платити її покупцям, щоб позбутися від сировини в умовах гострого дефіциту ємностей для його зберігання.

Обвал цін на нафту в "чорний понеділок" 20 квітня привів до розорення спекулянтів на Московській біржі. Вони не тільки втратили потенційно наявні у них 400 млн рублів, а й виявилися повинні вдвічі більше.

Обвал світових цін на нафту призвів до того, що за підсумками 2020 року дефіцит бюджету Росії перевищить 5,6 трлн рублів (близько $75,5 млрд).

З початку березня росіяни зняли через банкомати і зі своїх рахунків в банках близько 1 трильйона рублів ($13,6 млрд).