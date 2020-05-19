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19 травня • оновлено в 12:03
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/ Ринки та компанії

У Росії подешевшав долар: що відбувається з рублем

4.2т
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У Росії триває зміцнення рубля. На Московській біржі у вівторок, 19 травня, вартість долара знизилася на 24 копійки до 72,42 руб./$.

Курс євро також просів на 12 копійок – до 79,19 руб./євро. Про це свідчать дані торгів станом на 10:30 за київським часом.

Це відбувається на тлі подорожчання нафти і рекордних продажів валюти Центробанком РФ, який намагається закрити діру в бюджеті, яка утворилася через нафтову війну (збитки в $2,6 млрд в травні).

Курс валют в Росії на біржі

Курс валют в Росії на біржі

Курс валют в Росії на біржі

Курс валют в Росії на біржі

Як повідомляв OBOZREVATEL, за підсумками березня і квітня через падіння цін на нафту РФ втратила більше $1 млрд (близько 77,8 млрд рублів). Щоб покрити недоліки в казні, в Мінфін РФ вирішили на цю суму з 7 квітня по 12 травня продавати долари – на 3,5 млрд руб. кожен день.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Курс валют
Місце
Росія
Теги
Новини Росії рубль євро долар курс валют
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Економіка Ринки та компанії

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