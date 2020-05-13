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13 травня • оновлено в 16:49
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У Росії впав курс долара: що відбувається з рублем

3.6т
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У Росії зміцнюється рубль і дешевшає долар. У середу, 13 травня, на Московській біржі вартість американської валюти знизилася на 27 копійок – до 73,43 руб./$.

Вартість євро знизилася на 30 копійок – до 79,66 руб./євро. Про це свідчать дані біржі станом на 10:15 за київським часом. Вона радить спекулянтам продавати іноземну валюту.

Це відбувається на тлі подорожчання нафти. Також зараз відбуваються рекордні продажі валюти Центробанком РФ з метою закрити діру в бюджеті, яка утворилася через нафтову війну (збитки в $2,6 млрд в травні).

Курс валют в Росії на біржі

Курс валют в Росії на біржі

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії за останній тиждень рекордно зміцнився рубль. Вартість долара на Московській біржі знизилася на 2,32 рубля – з 75,74 руб./$ до 73,42 руб./$. Це сталося на тлі подорожчання нафти.

Збитки бюджету Росії через падіння світових цін на нафту за підсумками травня 2020 року становитимуть більш 190 млрд рублів (приблизно $2,6 млрд).

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Курс валют
Місце
Росія
Теги
Новини Росії євро долар рубль курс валют
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