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21 березня • оновлено в 11:11
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У Росії різко обвалився рубль: як злетів курс долара за тиждень

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У Росії вкотре обвалився рубль. Торги на Мосбіржі у п'ятницю, 20 березня, завершилися на позначці 79,93 руб./$. А за тиждень вартість долара зросла на 7,34 рубля. Для порівняння – наприкінці грудня 2019 року долар коштував 61 руб./$.

Вартість євро склала 85,40 руб./євро. Це один з найгірших показників з 2016 року, свідчить сайт Московської біржі. Це відбувається на тлі катастрофічного для Росії обвалу цін на нафту і пандемії коронавірусу.

Курс долара в Росії

Курс долара в Росії

Московська біржа

Курс валют в Росії

Курс валют в Росії

Московська біржа

Як падав рубль

Минулий тиждень виявився одним з найгірших для російської валюти за останні роки. За даними Московської біржі, торги в п'ятницю, 14 березня, були закриті на рівні 72,59 руб./$, а в момент відкриття в понеділок, 16 березня, курс склав вже 74 руб./$. Весь тиждень рубль втрачав вартість.

  • 16 березня – 74,65 руб./$;

  • 17 березня – 75,44 руб./$;

  • 18 березня – 80,87 руб./$;

  • 19 березня – 79,12 руб./$;

  • 20 березня – 79,93 руб./$.

Тобто, за тиждень вартість долара відносно рубля зросла з 72,59 руб./$ до 79,93 руб./$ – на 7,34 рубля.

Графік зростання курсу долара в Росії

Графік зростання курсу долара в Росії

Московська біржа

Російський рубль

Російський рубль

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Курс валют
Місце
Росія
Теги
євро долар рубль курс валют
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руденко владимир
руденко владимир
Ну рубль то понятно на нефть завязан... А вот почему гривна синхронно с рублём вниз рушится?
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4
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
руденко владимир, начался общий экономический кризис. Это же очевидно!
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
Мало упал рос.рубль. Нужно обвалить до 100 р.р. за 1$ США.
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2 из 3 ответов | показать все
XОЗЯИН хOXЛOB
XОЗЯИН хOXЛOB
Кунецкая Раїса, не нравится тебе отсасывать за 80 рублей, хочешь за сотку.
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0
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Karpenko Aleksey
Karpenko Aleksey
Ку Алексей, С каких это пор? Если Вам что то кажется сходите в церковь.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ну вот нерабам зачем эта информация? Переключить внимание с катастрофического падения гривны и экономики?
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Ку Алексей
Ку Алексей
Пигин Макс, тшшшшшш. не спугни нерабов.
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Економіка Ринки та компанії

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