У Росії різко обвалився рубль: як злетів курс долара за тиждень

У Росії вкотре обвалився рубль. Торги на Мосбіржі у п'ятницю, 20 березня, завершилися на позначці 79,93 руб./$. А за тиждень вартість долара зросла на 7,34 рубля. Для порівняння – наприкінці грудня 2019 року долар коштував 61 руб./$.

Вартість євро склала 85,40 руб./євро. Це один з найгірших показників з 2016 року, свідчить сайт Московської біржі. Це відбувається на тлі катастрофічного для Росії обвалу цін на нафту і пандемії коронавірусу.

Курс долара в Росії Московська біржа

Курс валют в Росії Московська біржа

Як падав рубль

Минулий тиждень виявився одним з найгірших для російської валюти за останні роки. За даними Московської біржі, торги в п'ятницю, 14 березня, були закриті на рівні 72,59 руб./$, а в момент відкриття в понеділок, 16 березня, курс склав вже 74 руб./$. Весь тиждень рубль втрачав вартість.

16 березня – 74,65 руб./$;

17 березня – 75,44 руб./$;

18 березня – 80,87 руб./$;

19 березня – 79,12 руб./$;

20 березня – 79,93 руб./$.

Тобто, за тиждень вартість долара відносно рубля зросла з 72,59 руб./$ до 79,93 руб./$ – на 7,34 рубля.

Графік зростання курсу долара в Росії Московська біржа

Російський рубль

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