У Росії обвалився курс рубля: скільки коштує долар і євро

У Росії різко подешевшав рубль. На Московській біржі в понеділок, 6 червня, вартість долара зросла на 46 копійок – до 71,85 руб./$.

А євро подорожчав на 90 копійок – до 81,19 руб./євро. Про це свідчать дані торгів станом на 13:30 за київським часом.

Курс валют на Московській біржі investing.com

Курс валют на Московській біржі investing.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, попередній обвал рубля стався 30 червня. Вартість долара на Московській біржі вперше з 28 травня перевищила 71 руб./$. За даними на 15:55 долар коштував 71,21 руб./$. Таким чином американська валюта подорожчала на 1,21 руб. Євро коштував 79,84 руб./євро, що на 1,15 рублів більше, ніж в момент закриття попередніх торгів.