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У Росії обвалився курс рубля: скільки коштує долар і євро

Андрій Довгань
Ринки та компанії
2,4 т.
У Росії обвалився курс рубля: скільки коштує долар і євро

Курс долара в Росії (Фото: колаж Обозревателя).

У Росії різко подешевшав рубль. На Московській біржі в понеділок, 6 червня, вартість долара зросла на 46 копійок – до 71,85 руб./$.

А євро подорожчав на 90 копійок – до 81,19 руб./євро. Про це свідчать дані торгів станом на 13:30 за київським часом.

Курс валют на Московській біржі

Курс валют на Московській біржі investing.com

Курс валют на Московській біржі

Курс валют на Московській біржі investing.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, попередній обвал рубля стався 30 червня. Вартість долара на Московській біржі вперше з 28 травня перевищила 71 руб./$. За даними на 15:55 долар коштував 71,21 руб./$. Таким чином американська валюта подорожчала на 1,21 руб. Євро коштував 79,84 руб./євро, що на 1,15 рублів більше, ніж в момент закриття попередніх торгів.

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