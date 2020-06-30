У Росії обвалився курс рубля: скільки коштує долар і євро

У Росії обвалився курс рубля. У вівторок, 30 червня, вартість долара на Московській біржі вперше з 28 травня перевищила 71 руб./$.

За даними на 15:55 долар коштує 71,21 руб./$. Таким чином американська валюта подорожчала на 1,21 руб. Євро коштує 79,84 руб./євро, що на 1,15 рублів більше, ніж у момент закриття торгів у понеділок.

Курс валют на Московській біржі investing.com

Курс валют на Московській біржі investing.com

На думку експертів, рубль дешевшає через побоювання інвесторів, що ослаблення обмежень по COVID-19 може привести до другої хвилі коронавірусу, повідомив "Інтерфакс". Це призведе до уповільнення темпів відновлення економіки і подальшого зниження котирувань нафти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ціни на нафту 30 червня перейшли до зниження після тривалого зростання напередодні. Brent з постачанням в серпні знизилася на 0,57% – до $41,47 за барель, а WTI подешевшала на 0,75% – до $39,40 за барель.