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У Росії обвалився експорт газу до Європи: озвучено головну причину

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У "Газпрому" у 2019 році впав експорт у дальнє зарубіжжя — поставки газу в першому кварталі знизилися на 10,2%.

Головною причиною падіння експорту стала аномально тепла зима на території Європейського Союзу, який є для російського газового монополіста основним ринком збуту, повідомляє Deutsche Welle.

"Через високі температури енергетичні компанії країн ЄС не лише скоротили в першому кварталі імпорт блакитного палива, але і його відбір з підземних сховищ газу в Європі", — йдеться у повідомленні.

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У результаті до кінця березня європейські ПСГ були заповнені приблизно на 40%, а в минулому році цей показник становив менш ніж 19%.

Отже, імпортерам у другому і третьому кварталах знадобиться значно менше газу, щоб знову повністю заповнити сховища.

"Все це неминуче позначиться на валових показниках і валютному виторгу... "Газпрому" буде дуже неприємно повідомляти (а Кремлю — слухати) про суттєве падіння попиту на свою продукцію саме в той рік, коли він має намір завершити відразу два дуже дорогих трубопровідних проекти для доставки газу на свої основні ринки: "Північний потік-2" і "Турецький потік", — резюмувало видання.

У Росії обвалився експорт газу до Європи: озвучено головну причину

Газопровід "Північний потік-2" пройде Балтійським морем, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами у Європі. Його протяжність становитиме понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність — 55 млрд куб. м газу на рік. Дві гілки газопроводу мають бути побудовані до кінця 2019 року.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав — України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн — через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проект оцінюють у 9,5 мільярда євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів — 4,75 мільярда євро.

У Росії обвалився експорт газу до Європи: озвучено головну причину

Нагадаємо, голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв припустив припинення російським "Газпромом" транзиту газу через Україну. Він наголосив, що РФ на тристоронніх газових переговорах про умови транзиту та імпорту газу після 2019 року тягнутиме час до завершення президентських і парламентських виборів в Україні, і за відсутності нових договорів може припинити транзит на початку 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Нафтогаз" уже розпочав реалізацію "плану Б", який передбачає компенсацію збитків через будівництво "Північного потоку-2".

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Моше Фрогъ
Моше Фрогъ
СПГ из США - и пусть Газпром подождет! (с)
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Моше Фрогъ, вот только по итогам прошлого года РФ существенно опередила США по поставкам СПГ в Европу...
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Южный Гарик
Южный Гарик
Моше Фрогъ, Последние хривны у тебя тогда из кармана вывернут...нищеброд...
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Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
неужели это последняя зима в Европе???
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Моше Фрогъ, тогда в первую очередь идиото автора комментируемого материала, так как он писается от радости, что Газпром сейчас вот-вот обанкротится.
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Моше Фрогъ
Моше Фрогъ
Зееленфройнд Викентий, газ не только для отопления, идиото!
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Макарский Александр
Макарский Александр
После пуска Северного потока-2 компенсируют
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