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3 березня • оновлено в 21:56
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/ Ринки та компанії

Білорусь обвалила ціни на російську нафту

16.8т
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Російська нафта подешевшала через падіння попиту на сировину в Європі і суперечки з Білоруссю.

Ситуація може загостритися, якщо Москва і Мінськ не домовляться до квітня, коли російські НПЗ встануть на ремонт. Про це повідомляє РБК.

"Російська нафта Urals подешевшала через зниження попиту на цей сорт в Європі і надлишку пропозиції в балтійських портах на тлі суперечок з Білоруссю", – йдеться в матеріалі.

Поставки нафти з РФ

Поставки нафти з РФ

У публікації відзначають, що 28 лютого ціна Urals впала до $46,6 за барель – дешевше російська нафта коштувала лише в липні 2017 року.

При цьому вартість російської нафти впала і по відношенню до еталонної марки Brent. Якщо 18 лютого дисконт (різниця між ціною Brent і Urals) становив $0,2 за барель, то 28 лютого дисконт склав уже $2,9. Тобто, буквально за 10 днів російська нафта подешевшала на $2,7 за барель. З приблизно такою ж знижкою Urals продають і за контрактами на березень.

"Інша причина зниження цін на російську нафту – обмеження поставок до Білорусі. Росія традиційно поставляла в РБ близько 1,5 млн т нафти на місяць, а в 2020 році планувала збільшити поставки до 2 млн т на місяць. Але з кінця минулого року Москва і Мінськ не можуть домовитися про ціни. в результаті поставки скоротилися на 1 млн т на місяць відносно 2019 року", – відзначають в матеріалі.

Все це призводить до того, що російським компаніями потрібно продати нафту якомога швидше, а це збиває ціну.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Андрій Довгань
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Яковлев Михаил
Яковлев Михаил
Що погано для мого ворога-то добре для мене(моєї країни)!
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кремль москва
кремль москва
заголовок: "Беларусь обрушила цены на российскую нефть," но потом пишут "Российская нефть Urals подешевела из-за снижения спроса на этот сорт в Европе и избытка предложения в балтийских портах на фоне споров с Беларусью" . Ну и АНАЛитики!
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Шикарная новость! Для паРРаши смерти подобно стоимость нефти ниже 50 дол за бочку! Смерть росее!
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Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
Кац.aп под Кац.aпыпычем, в бюджете заложена цена нефти по 42$.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Кацaп Кацaпыч, Если в Украине руководство так заботилось о стране и людях, как это делает Лукашенко.
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