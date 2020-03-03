Білорусь обвалила ціни на російську нафту

Російська нафта подешевшала через падіння попиту на сировину в Європі і суперечки з Білоруссю.

Ситуація може загостритися, якщо Москва і Мінськ не домовляться до квітня, коли російські НПЗ встануть на ремонт. Про це повідомляє РБК.

"Російська нафта Urals подешевшала через зниження попиту на цей сорт в Європі і надлишку пропозиції в балтійських портах на тлі суперечок з Білоруссю", – йдеться в матеріалі.

Поставки нафти з РФ

У публікації відзначають, що 28 лютого ціна Urals впала до $46,6 за барель – дешевше російська нафта коштувала лише в липні 2017 року.

При цьому вартість російської нафти впала і по відношенню до еталонної марки Brent. Якщо 18 лютого дисконт (різниця між ціною Brent і Urals) становив $0,2 за барель, то 28 лютого дисконт склав уже $2,9. Тобто, буквально за 10 днів російська нафта подешевшала на $2,7 за барель. З приблизно такою ж знижкою Urals продають і за контрактами на березень.

"Інша причина зниження цін на російську нафту – обмеження поставок до Білорусі. Росія традиційно поставляла в РБ близько 1,5 млн т нафти на місяць, а в 2020 році планувала збільшити поставки до 2 млн т на місяць. Але з кінця минулого року Москва і Мінськ не можуть домовитися про ціни. в результаті поставки скоротилися на 1 млн т на місяць відносно 2019 року", – відзначають в матеріалі.

Все це призводить до того, що російським компаніями потрібно продати нафту якомога швидше, а це збиває ціну.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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