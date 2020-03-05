В Росії назвали головні проблеми скандального лайнера Sukhoi Superjet 100

У Росії визнали, що у літака Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) виробництва РФ є ряд значних недоліків, які ставлять під сумнів його використання в майбутньому.

Про це заявили в Державній транспортній лізинговій компанії (ДТЛК), яка володіє парком з 44 таких лайнерів. Серед недоліків – брак запчастин і невизначеність з обслуговуванням, йдеться в матеріалі "РБК".

SSJ 100 wikipedia.org

Виявлені проблеми можуть вплинути на поставки лайнера, побоюється компанія. Серед них:

відсутність розвиненого ринку для SSJ 100;

проблеми з технічною відсталістю та логістичною підтримкою з боку виробника лайнера;

проблеми з обслуговуванням після продажу і проблеми з поставками запчастин, через що виникають труднощі з ремонтом і технічним обслуговуванням.

Раніше від використання SSJ 100 відмовилися кілька великих авіакомпаній. "У лютому 2019 року єдина європейська компанія, яка експлуатує Superjet, – ірландська CityJet – вирішила відмовитися від SSJ. На Superjet авіакомпанія виконувала польоти для іншого перевізника – Brussels Airlines. Але незабаром Brussels Airlines відмовилася від лайнерів цієї моделі через брак запчастин. Влітку також стало відомо, що від російських літаків відмовилася мексиканська Interjet – другий за величиною експлуатант (22 лайнера) після "Аерофлоту" (у нього в парку 49 літаків)", – сказано в публікації.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся