В Росії назвали головні проблеми скандального лайнера Sukhoi Superjet 100

У Росії визнали, що у літака Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) виробництва РФ є ряд значних недоліків, які ставлять під сумнів його використання в майбутньому.
Про це заявили в Державній транспортній лізинговій компанії (ДТЛК), яка володіє парком з 44 таких лайнерів. Серед недоліків – брак запчастин і невизначеність з обслуговуванням, йдеться в матеріалі "РБК".
SSJ 100
wikipedia.org
Виявлені проблеми можуть вплинути на поставки лайнера, побоюється компанія. Серед них:
відсутність розвиненого ринку для SSJ 100;
проблеми з технічною відсталістю та логістичною підтримкою з боку виробника лайнера;
проблеми з обслуговуванням після продажу і проблеми з поставками запчастин, через що виникають труднощі з ремонтом і технічним обслуговуванням.
Раніше від використання SSJ 100 відмовилися кілька великих авіакомпаній. "У лютому 2019 року єдина європейська компанія, яка експлуатує Superjet, – ірландська CityJet – вирішила відмовитися від SSJ. На Superjet авіакомпанія виконувала польоти для іншого перевізника – Brussels Airlines. Але незабаром Brussels Airlines відмовилася від лайнерів цієї моделі через брак запчастин. Влітку також стало відомо, що від російських літаків відмовилася мексиканська Interjet – другий за величиною експлуатант (22 лайнера) після "Аерофлоту" (у нього в парку 49 літаків)", – сказано в публікації.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
5 травня в московському аеропорту "Шереметьєво" літак Sukhoi Superjet 100 здійснив екстрену посадку і загорівся. В результаті НП з літаком "Аерофлоту" з 78 пасажирів і членів екіпажу загинули 41 людей.
За час експлуатації SSJ 100 "Аерофлотом" було зафіксовано вісім відмов систем літака під час польоту.
У ніч на 13 травня в РФ зламалися відразу два Sukhoi Superjet 100. Їх зняли з рейсів через технічні неполадки.
У Владивостоку 20 липня здійснив екстрену посадку пасажирський літак Sukhoi Superjet 100
Подібний інцидент трапився 31 липня в аеропорту російської Самари. Тут здійснив екстрену посадку Sukhoi Superjet 100 авіакомпанії "Азимут".
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