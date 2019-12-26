У Росії назвали дату остаточного перемир'я з Україною щодо газу

Україна й Росія домовилися підписати новий контракт про транзит газу до 29 грудня 2019 року.

Про це заявив міністр енергетики РФ Олександр Новак у інтерв'ю РБК. "До 29 грудня буде підписано мирову угоду, відкликані всі позови, зняті всі арешти з майна "Газпрому" в Європі. У такий спосіб ми обнулимо всі взаємні судові претензії, як і планували", – розповів Новак.

На питання, чому Росія, яка спершу наполягала, що підпише контракт, якщо сторони відмовляться від претензій, в підсумку погодилася заплатити Україні $3 млрд, Новак відповів, що це "компромісне і взаємовигідне рішення". "Воно дозволить нам відкрити нову сторінку у взаєминах з українськими колегами", – сказав міністр.

Транзит газу

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Російський "Газпром" після декількох місяців переговорів домовився укласти з українським "Нафтогазом" новий контракт на транзит газу. Він буде діяти п'ять років з можливістю продовження ще на 10 років.

Крім того, була досягнута домовленість про те, що Росія заплатить 2,9 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу, а Україна відмовиться від подальших позовів проти "Газпрому".

За словами виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка, контракт з Росією про транзит газу через територію України може бути підписаний вже 27 грудня.

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