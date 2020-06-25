У Росії набрала обертів B2B Jewelry: як українська 'піраміда' захоплює ринок

Українська ювелірна компанія B2B Jewelry, що має ознаки фінансової піраміди, вийшла на російський ринок і набрала там обороти. На неї вже звернули увагу офіційні органи РФ.

Вони підтвердили, що компанія, яка пропонує клієнтам після покупки прикраси отримати кешбек – понад 100% від суми покупки – має ознаки класичної фінансової піраміди. Про це Forbes сказав директор департаменту протидії недобросовісним практикам Центробанку РФ Валерій Лях.

Єдиний магазин ювелірної мережі B2B Jewelry в Москві знаходиться в центрі міста, на Садовому кільці, за п'ять хвилин ходьби від столичного управління МВС. У просторому залі зі стелі звисають кришталеві люстри, на прилавках виблискують ювелірні прикраси. На ціннику дві цифри: перша – ціна прикраси, друга кешбек, який компанія обіцяє виплатити за покупку прикраси.

Консультант магазину сказала кореспондентці, яка звернулася до неї під виглядом потенційного покупця, що до кризи там виплачували клієнтам по 3% від вартості покупки на тиждень, а зараз тільки 2,5%. Кешбек B2B Jewelry обіцяє платити 12 місяців після покупки. Тобто, купуючи прикрасу, наприклад, за 14 тисяч рублів (приблизно 5400 гривень), клієнт забирає її собі, а потім у вигляді кешбека отримує назад 19 000 рублів (близько 6800 гривень).

Видання відзначило, що в Україні у B2B Jewelry близько 100 магазинів на Україні. А з недавнього часу з'явилися і кілька точок в Росії: в Москві, Твері, Володимирі, Тулі і Калузі, випливає з інформації на її сайті.

"B2B Jewelry продає ювелірні прикраси і обіцяє повернути клієнтам кешбек понад 100% від вартості прикраси. Розмір кешбеку залежить від вартості покупки. У магазині в Москві при покупці ювелірного виробу зі срібла обіцяють повернути 208% річних, а при покупці прикраси з золота – 130%. Високий кешбек пояснюють тим, що в ювелірному бізнесі є велика накрутка на вартість виробу, і завдяки великому обороту компанія може виплатити клієнтові кешбек", – сказано в публікації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, творець проєкту B2B Jewelry Микола Гонта зареєстрував власну політичну партію "Живіть у достатку".

Нагадаємо, що B2B Jewelry позиціонує себе як проєкт, який дозволить розбагатіти на дорогоцінних металах. Вони продають ювелірні вироби, а також сертифікати, які нібито дозволять у рази примножити вкладені суми. OBOZREVATEL вдалося знайти матеріали справи проти організації (№716/47026/19). З них стало відомо, куди насправді виводять зібрані гроші. Вони надходять на рахунки благодійного фонду родички бізнесмена – Олени Гонти.