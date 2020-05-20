У Росії на Крим більше немає грошей

В анексованому Росією Криму співробітникам обсерватора в Євпаторії, куди на тимчасовий карантин селять людей, які приїхали на півострів, перестали платити обіцяну зарплату.

А якщо медики самі виявляються в групі ризику і теж потрапляють під нагляд, російські закони їм взагалі відмовляють у будь-яких виплатах. Про це йдеться в листі співробітників обсерватора, який опублікував кримський правозахисник Олександр Таліпов.

У Росії немає грошей для Криму

"Я працюю в обсерваторі при санаторії "Здравниця" м Євпаторія на посаді санітарки обсерватора. При працевлаштуванні нам обіцяли зарплату 27 тис. рублів + 12 тисяч премія за підсумками роботи. Час перебування в обсерваторі 14 днів. Всі співробітники працюють на 1.5 ставки зі змінним графіком. За фактом таку зарплату нам не платять. Премія обчислюється за фактично відпрацьований час (з розрахунку місяць). Карантинний період 14 днів по відпрацьованому часу не враховується, розрахунок зарплати за фактично відпрацьовані години. 13.05.2020 директор санаторію ознайомив всіх співробітників і пояснив, що стимулюючі федерального значення і підвищена зарплата нам не належать", – йдеться в листі.

При цьому медики стверджують, що кримська "влада" фактично закрила їх, як у в'язниці. Справа в тому, що вони повинні там знаходитися "до останнього прибулого" + 14 днів. Однак люди весь час надходять і у багатьох знаходять коронавірус.

Цю новину в Twitter прокоментувала блогерка Роксолана Крим. "Грошей належних не платять, федеральні гроші не заплатили, Бо у Рашки грошей для Криму більше немає, закінчилися", – написала блогерка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Криму торговельні мережі пропонують покупцям "фантастичні" знижки в 1-2 рубля, а на багато "акції" товари вони відсутні зовсім.

Аномально тепла і безсніжна зима, відсутність дощів навесні привели до того, що запаси води на Кримському півострові катастрофічно знизилися: десь не вистачає 30%, а десь – навіть двох третин.