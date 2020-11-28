У Росії ексглаві "Нафтогазу" винесли вирок за велике шахрайство

Олександр Литвин
Олександр Литвин
Ринки та компанії
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Ігоря Бакаєва визнали винним

Басманний суд Москви засудив до чотирьох років позбавлення волі умовно (з випробувальним терміном 4 роки) колишнього главу НАК "Нафтогаз Україна" і екскерівника Державного управління справами України Ігоря Бакая. Його визнали винним у великому шахрайстві.

Про це російському "Інтерфаксу" розповіли в пресслужбі суду. Вирок був винесений 26 листопада. Суд визнав Бакая винним в особливо великому шахрайстві (ч. 4 ст. 159 КК РФ).

Бакая звинуватили в розкраданні $12 млн у Metalloinvest Limited, отриманих в рамках договору позики від імені ТОВ "Індустріальна група" Російський ведмідь". У МВС Росії, коментуючи справу Бакая, називали суму в 630 млн руб.

Нагадаємо, Бакай очолював Державне управління справами з жовтня 2003 року по грудень 2004-го. Був обраний народним депутатом III скликання, працював радником президента Леоніда Кучми.

З 1998 до 2000 року обіймав посаду керівника Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".

Під час роботи Бакая в президентській адміністрації і державному нафтогазовому секторі його ім'я неодноразово з'являлося в пресі в зв'язку з підозрами в зловживанні службовим становищем і привласненням державних коштів, проте жодного формального звинувачення пред'явлено йому не було.

У березні 2005 року Бакай отримав громадянство Росії. У 2006 році Печерський районний суд Києва виніс рішення про припинення розслідування справ, а в 2007 році апеляційний суд припинив міжнародний розшук Бакая.

У березні 2010 року Печерський районний суд Києва закрив всі кримінальні справи, порушені проти Ігоря Бакая. У 2012 році стало відомо, що Бакай придбав значні земельні угіддя сільськогосподарського призначення в Ярославській області. Крім того, у нього є великі інвестиції в нерухомість в Німеччині.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що скандального ексглаву "Нафтогаз України" і Держуправління справами Ігоря Бакая затримали в Москві за підозрою у фінансових махінаціях, від яких постраждали люди з близького оточення експрем'єрміністра РФ Дмитра Медведєва.

Боротьба з корупцією в УкраїніІгор Бакай