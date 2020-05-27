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27 травня • оновлено в 11:41
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У РФ відповіли США на погрози нових санкцій проти "Північного потоку-2"

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Оператор російського газопроводу "Північний потік-2" Nord Stream 2 AG надав відповідь послу США, який заявив про нові санкції проти компанії.

Відповідне повідомлення було опубліковане агентством ТАСС. "Будь-яка така погроза санкціями є незаконною дискримінацією європейських компаній", – йдеться в заяві.

Також представники російського газопроводу, посилаючись на думку німецької сторони, додали: у період пандемії COVID-19 вводити нові санкції не варто.

"Нині пандемія коронавірусу чинить величезний тиск на країни в усьому світі. Зараз не час для ескалації санкційної спіралі шляхом погроз новими екстериторіальними санкціями, які порушуватимуть міжнародне право", – цитує представник оператора "Північного потоку-2".

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Росія ж упевнена, що їхній проєкт піде на користь ЄС, мовляв, газопровід відповідає всім вимогам і допоможе гарантувати енергетичну безпеку. "Nord Stream 2 і компанії, що підтримують проєкт, як і раніше, вважають, що якнайшвидше передання трубопроводу в експлуатацію відповідає інтересам європейської енергетичної безпеки, європейських споживачів, економічної конкурентоспроможності ЄС і зобов'язань щодо захисту клімату", – сказав представник оператора.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Північний потік - 2
Місце
Росія
Теги
газопровод санкции Північний потік - 2
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