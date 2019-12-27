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27 грудня • оновлено в 21:57
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У РФ придумали, як обійти санкції і добудувати газопровід

3.6т
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У Росії придумали спосіб, як обійти санкції США і добудувати газопровід "Північний потік-2".

Там сподіваються до кінця 2020 року завершити будівництво і поставляти газ в Європу в обхід української території. Про це заявив міністр енергетики Росії Олександр Новак, повідомляє РІА Новини.

"До кінця 2020 року буде запущений "Північний потік-2 ", – заявив Новак.

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За його словами, газопровід допоможе добудувати трубоукладач "Газпрому" – судно "Академік Черський".

У Росії придумали, як обійти санкції США

У Росії придумали, як обійти санкції США

Колаж

Раніше OBOZREVATEL писав, що глава МЗС РФ Сергій Лавров спробував пояснити санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2" тим, що з їх допомогою США просувають свої "газові" інтереси в Європі.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Санкції проти Росії
Особа
Олександр Новак
Теги
газопровод Північний потік - 2 санкции Газпром
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
""До конца 2020 года будет запущен "Северный поток-2", – заявил Новак." Сейчас начнётся: а обещали в 2019. Ну, какая разница, раньше, позже. Вот закончат ранее начатое строительства коммунизма и возьмутся за СП-2. И не надо про обещания догнать Португалию и не повышать пенсионный возраст. На этот раз не пройдёт и десяти лет, как СП-2 будет завершён.
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Кот Мирослава
Кот Мирослава
А если с ним будет то же . что и с известным Кузей? Про рукож...ть руцких уже легенды ходят
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