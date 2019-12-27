У РФ придумали, як обійти санкції і добудувати газопровід

У Росії придумали спосіб, як обійти санкції США і добудувати газопровід "Північний потік-2".

Там сподіваються до кінця 2020 року завершити будівництво і поставляти газ в Європу в обхід української території. Про це заявив міністр енергетики Росії Олександр Новак, повідомляє РІА Новини.

"До кінця 2020 року буде запущений "Північний потік-2 ", – заявив Новак.

За його словами, газопровід допоможе добудувати трубоукладач "Газпрому" – судно "Академік Черський".

У Росії придумали, як обійти санкції США Колаж

Раніше OBOZREVATEL писав, що глава МЗС РФ Сергій Лавров спробував пояснити санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2" тим, що з їх допомогою США просувають свої "газові" інтереси в Європі.

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