У Раді розглянули всі 16 тисяч правок до законопроєкту про ПриватБанк

Фінансовий комітет Верховної Ради закінчив розгляд 16 тисяч поправок і затвердив проєкт закону про функціонування банківської діяльності до другого читання.

Про це повідомив народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі в понеділок, 27 квітня.

Нагадаємо, завдання документа – на законодавчому рівні унеможливити повернення націоналізованого "Привату" колишнім власникам. Його ухвалення – одна з головних вимог МВФ, від якої залежить надання Україні фінансової допомоги.

Закон про банківську діяльність

"Фінансовий комітет щойно закінчив розгляд 16 тисяч правок і затвердив проєкт банківського закону до другого читання. За – 18 членів Комітету", – написав Гончаренко.

Всього в комітет входять 32 народних депутати.

Перший заступник глави комітету Ярослав Железняк (фракція "Голос") уточнив, що норми, які стосуються ПриватБанку, залишилися без змін. Але деякі правки щодо інших моментів в текст законопроєкту було внесено.

Що в законопрозкті змінили

прибрали норму про обмеження державної реєстрації. Питання може бути вирішено на рівні підзаконних нормативно-правових актів, без змін до закону;

змінено процедури по призначенню судом аудиторської компанії, яка визначатиме розмір збитків;

судові провадження, які розпочалися, але не отримали остаточне рішення до дня набрання чинності цим Законом, вирішуються, розглядаються або переглядаються за новими правилами, передбаченими цим Законом;

внесли уточнюючі зміни в норму про заборону зупинення аукціонів;

внесено техніко-юридичні зміни, які покращують якість законопроєкту.

"Багато змін, які б покращили банківське регулювання не включені в текст закону через обмеження згідно 116 ст. Регламенту. Але домовилися, що найближчим часом Ольга Белькова (депутатка фракції "Батьківщина", – Ред.) внесе відповідний законопроєкт", – написав Железняк.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram