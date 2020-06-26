У Раді ініціювали аудит "Центренерго" через дані про махінації

Глава Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус вимагає провести аудит державної компанії "Центренерго".

Його звернення було направлене до Кабінету міністрів і Фонду державного майна після публікації журналістів про можливу корупцію в компанії, повідомляють "Схеми".

"За даними ЗМІ (відповідні відомості були поширені в матеріалі Радіо Свобода, а також у програмі "Наші гроші" з Денисом Бігусом) протягом тривалого часу на ПАТ "Центренерго" могли мати місце корупційні схеми", – йдеться у зверненні глави парламентського комітету.

Герус звернув увагу на необхідність провести повне розслідування "зловживань у "Центренерго" та притягнути винних до відповідальності".

Також наголошується, що 16 червня прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив голові Фонду держмайна Дмитру Сенниченку, міністру фінансів Сергію Марченку та заступнику держсекретаря Кабміну Геннадію Плісу розглянути звернення Геруса.

У відповідь на депутатське звернення ФДМУ зазначив, що проведе аудит, який мє початися з 20 липня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у "Центренерго" була виявлена кредитна заборгованість близько 4 млрд грн, а також збитки в розмірі 2 млрд грн за 2019 рік.