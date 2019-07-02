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У Путіна заплатили ПАРЄ: скільки

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Росія 2 липня внесла внески в бюджет Ради Європи за 2019 рік.

Про це з посиланням на прес-секретаря організації повідомляє видання РИА-Новости. Два роки Росія не платила свій річний внесок в розмірі 33 мільйонів доларів - це становить приблизно сім відсотків бюджету Ради Європи.

Однак після того, як європейські депутати прийняли рішення повернути делегацію РФ в Парламентську асамблею Ради Європи, внески знову почали виплачувати. Проти повернення РФ виступили

Головною проблемою повернення Росії в ПАРЄ для України може стати наявність таємних домовленостей між Москвою і Брюсселем, коли вони спробують нав'язати нам чужу стратегію і тактику. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Він підкреслив, що "зрада" Європи болить всьому світу.

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"Зрада Європи нам всім болить. Але не ведіться на це. Не шукайте такого роду" логічних "виправдань. Тим більше, всі чули, що говорив російський президент в японській Осаці. Насправді головна проблема навіть не в цьому. Гірше буде, якщо Росія і Європа вирішать, що вони можуть домовитися за нашою спиною і спробують нав'язати нам чужу стратегію і тактику", – сказано в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Тема
Криза в Росії
Місце
Україна
Тег
санкции
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