У Путіна заплатили ПАРЄ: скільки

Росія 2 липня внесла внески в бюджет Ради Європи за 2019 рік.

Про це з посиланням на прес-секретаря організації повідомляє видання РИА-Новости. Два роки Росія не платила свій річний внесок в розмірі 33 мільйонів доларів - це становить приблизно сім відсотків бюджету Ради Європи.

Однак після того, як європейські депутати прийняли рішення повернути делегацію РФ в Парламентську асамблею Ради Європи, внески знову почали виплачувати. Проти повернення РФ виступили

Головною проблемою повернення Росії в ПАРЄ для України може стати наявність таємних домовленостей між Москвою і Брюсселем, коли вони спробують нав'язати нам чужу стратегію і тактику. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Він підкреслив, що "зрада" Європи болить всьому світу.

Санкції проти Росії Крим.Реаліі

"Зрада Європи нам всім болить. Але не ведіться на це. Не шукайте такого роду" логічних "виправдань. Тим більше, всі чули, що говорив російський президент в японській Осаці. Насправді головна проблема навіть не в цьому. Гірше буде, якщо Росія і Європа вирішать, що вони можуть домовитися за нашою спиною і спробують нав'язати нам чужу стратегію і тактику", – сказано в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

ПАРЄ прийняла резолюцію про зміну характеру санкції механізму і запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.

Пізніше в ПАРЄ оскаржили повноваження делегації Росії. Протягом 24 годин російська делегація зможе працювати в залі так само, як і всі інші делегації, але не зможе голосувати з питань, які пов'язані з її повноваженнями.

Після цього українська делегація оголосила бойкот ПАРЄ через Росію. Також члени делегації терміново звернулися до президента Володимиру Зеленському, парламенту і уряду.

Для консультацій Україна відкликала посла при Раді Європи – Дмитра Кулеба. Він розповів, яку "відповідь" завдасть країна.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся