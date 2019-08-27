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У протистоянні "газопроводу Путіна" побачили загрозу для США

1.1т Читати матеріал російською

Санкції проти компаній, які будують "Північний потік-2", можуть вдарити по нафтових і газових проектах США.

Про це йдеться в матеріалі німецької газети Handelsblatt. Щоб зупинити вже на 75% завершений газопровід американці націлені на європейські компанії Allseas і Saipem.

"За допомогою спеціалізованих суден вони можуть прокладати трубопроводи на великих глибинах, а тому відіграють ключову роль на світовому енергетичному ринку", – зазначається в тексті.

Проблема полягає в тому, що послугами Allseas і Saipem користуються самі США.

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"Компанії мають свої спеціальні судна не тільки в Північному і Балтійському морі, але й у Мексиканській затоці, в ролі субпідрядника для таких американських компаній, як Chevron і Exxon Mobil. Вони прокладають там трубопроводи, кораблі Saipem також добувають нафту й газ. Їх замінити не можна. В результаті проекти США в Мексиканській затоці опиняться на межі санкцій", – пише німецька газета.

США залежать від компаній, які будують "Північний потік-2"

США залежать від компаній, які будують "Північний потік-2"

handelsblatt.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський "Газпром" втратить понад $740 млн через затримки в будівництві "Північного потоку-2". Причина – в позиції Данії, яка блокує роботи в своїх територіальних водах. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на наявний у них документ.

"Північний потік-2" пройде Балтійським морем, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами в Європі в обхід транзитних країн (зокрема України). Проект реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Москва розраховує запустити газопровід до кінця 2019 року.

Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв допустив припинення російським "Газпромом" транзиту газу через Україну з 1 січня 2020 року. Нацбанк України вже заклав у своїх прогнозах на 2020 рік зниження доходів від транзиту газу на 1 млрд доларів.

Водночас несподівано союзником України в газовій війні з РФ виступила Данія. Там відмовилися давати дозвіл на прокладання частини трубопроводу, яка проходить у їхніх територіальних вод. У Данії заявили, що побоюються за екологічність проекту.

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Теми
Північний потік - 2 Санкції проти Росії ринок газу
Місце
США
Теги
Північний потік - 2 санкции
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Гавриш Роман
Гавриш Роман
Хватит людям в уши дуть всякую фигню, никто ничего вводить не будет, достроят спокойно "северный поток - 2" и пустят газ в Европу. Все в мире взаимосвязано, экономики стран переплетаются это также как Украина у России сейчас ничего не покупает))))))))) Людям в уши вдули что разорвали все связи, а на самом деле как шло так и идет, правда уголь с Донбасса теперь за очень большие бабки покупают, типа с Африки))))))))))
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