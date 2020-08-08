В Україні може повторитися трагедія Бейруту: де знайшли нічийні тонни "вибухівки" і в чому справжня загроза

Трагедія, подібна до вибуху трьох тисяч тонн аміачної селітри в порту Бейруту, може повторитися в Україні. Але в ще більших масштабах. Ймовірне місце – порт "Південний" за 30 км від Одеси. Там на причалах лежить майже 10 тисяч тонн вибухонебезпечного добрива. І хоча адміністрація порту запевняє, що з умовами зберігання все гаразд, загроза все одно є. Наприклад, у разі потрапляння на азотну селітру дизпалива (яке в портах є завжди і його багато) вона перетворюється на вибухівку.

OBOZREVATEL розібрався, які загрози є в порту у зв'язку з цим.

Запорука безпеки – пластиковий мішок

У п'ятницю, 7 серпня, в адміністрації порту "Південний" підтвердили, що на їхній території є 9,6 тисячі тонн селітри, яка упакована в біг-беги (промислова тара у вигляді м'якого контейнера) на причалах №1 та 2.

Біг-бег із селітрою в порту "Південний" Facebook / Денис Шкаровський

Мішки із селітрою на причалі Facebook / Денис Шкаровський

"Аміачна селітра розфасована в біг-бегах. У такому випадку вона не є вибухонебезпечною, що гарантує дотримання всіх технологічних вимог... Небезпеку становить перевантаження аміачної селітри навалом. Однак такий спосіб перевалювання в порту "Південний" ніколи не застосовувався", – сказано в повідомленні.

Біг-беги з аміачною селітрою в порту Бейруту "Думська"

При цьому одеський сайт "Думская" звернув увагу на те, що й під час катастрофи в Бейруті добриво зберігалося в біг-бегах. "Правда, пакети з нітратом амонію (інша назва азотної селітри, – Ред.) там пролежали вже 7 років, їхня цілісність порушилася, а частина вмісту з гранульованого стану перетерлась на порошок", – уточнили журналісти.

У чому справжня загроза

Однак загрозу може становити не те, у чому зберігають вибухонебезпечне добриво, а його сусідство із судном Trump D, яке другий рік стоїть під арештом біля причалу. Поки тривають суди, власник збирається зняти з нього екіпаж, що за відсутності контролю за пожежною безпекою може призвести до катастрофи.

Про це OBOZREVATEL розповів адвокат Денис Шкаровський, який представляє інтереси судновласника.

За його словами, добриво в порту почали накопичувати приблизно півтора місяця тому. Зараз тюки лежать уздовж причалу поздовж декількох сотень метрів.

Причал з аміачною селітрою в порту "Південний" Facebook / Денис Шкаровський

"Судно під арештом через те, що прокуратура стверджує, що на ньому добували пісок в Криму. Але, по-перше, це зерновоз, а по-друге, в Криму він був ще у 2011-2012 роках. Зараз через це судимося. Якщо власник припинить фінансування екіпажу і зніме його на берег, то наслідки через сусідство судна із селітрою можуть бути якими завгодно. Наведу приклад. На початку червня на судні зламалась пожежна сигналізація. Ми тиждень витратили на те, щоб отримати дозвіл на допуск спеціаліста. Довелося навіть писати лист, що якщо раптом станеться вибух, то власник знімає із себе відповідальність через те, що не пускали спеціаліста. Якщо на судні нікого не буде, то ніхто не буде відповідати за безпеку. А на борту міститься паливо, мастильні матеріали, які в умовах спеки можуть спалахнути самі або від чиїхось навмисних дій", – пояснив Шкаровський.

Адвокат у п'ятницю у Facebook опублікував відео, зняте екіпажем Trump D. На ролику одні співробітники порту накривають біг-беги із селітрою плівкою, а інші ломом і лопатою видаляють залишки якихось речовин з асфальту.

Добриво складовано уздовж декількох сотень метрів Facebook / Денис Шкаровський

Мішки із селітрою на причалі Facebook / Денис Шкаровський

"Я донедавна не звертав уваги на те, що на березі тисячі тонн азотної селітри. Лише коли трапився вибух у Бейруті, зрозумів, наскільки вона може бути небезпечною", – додав у розмові з OBOZREVATEL Шкаровський.

"Вибухівка" під ногами

До речі, під час зберігання аміачної селітри в умовах порту виникає ще один ризик – перетворення дуже поширеного добрива на справжнісіньку вибухівку під назвою "ігданіт", або ж АСДП (абревіатура від Аміачна Селітра/Дизельне Паливо). Вона виходить під час їх поєднання.

Про це попередив український бізнесмен, співвласник найбільшого в Україні порту TIS Андрій Ставніцер у Facebook. Він розповів, що свого часу на складах TIS одномоментно лежало по 200 тисяч тонн аміачної селітри – робота з цим вантажем давала великий прибуток. Але одного разу від нього відмовилися. Назавжди.

"Мій батько, який тоді керував компанією, дав вказівку припинити працювати із селітрою з міркувань безпеки. У разі потрапляння дуже невеликої кількості дизельного палива – а в порту його вистачає – селітра перетворюється на вибухову речовину ігданіт. А ще у нас там поруч вугільний термінал... Якби щось трапилося, це була б Хіросіма", – написав Ставнінцер після трагедії в Бейруті.