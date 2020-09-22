У Порошенка розкритикували закон про зміни до Податкового кодексу та ініціювали правки

Партія "Європейська солідарність" ініціювала внесення змін до закону №466, який, на переконання політсили, спрямований на посилення впливу податкових органів та обмеження реалізації прав платниками податків під виглядом "боротьби з офшорами".

Про це сказано на сайті партії. Так, нардепи зареєстрували законопроект №4065-1, який має на меті відновити законні права платників податків.

Політики наголосили, що навколо цього скандального законопроекту відбувалися дискусії, його норми викликали чимало критики. До того ж, як пишуть парламентарі, багато норм не містять ані логічної, ані економічної сутності, а антиофшорні заходи є надто складними для їх ефективного впровадження та адміністрування.

"Ці факти ще раз підтверджують: влада вкотре лише робить вигляд, що дослухається до бізнесу, вперто не бажаючи вирішувати спірні питання. Вже з 1 січня 2021 року наберуть чинності норми, які негативно позначаться на умовах ведення бізнесу в Україні. Аби цього не сталося, сьогодні ми з колегами по парламенту зареєстрували законопроект №4065-1, яким маємо на меті відновити законні права платників податків", – сказано у повідомленні партії.

Зокрема, у "Європейській солідарності" запропонували:

– скасування оцінки операцій з нерезидентами на предмет чи є в них економічний ефект (ділова мета), із залишенням застосування концепції ділової мети виключно для великих платників податків у межах трансфертного ціноутворення;

– скасування інституту вини, за якого податковий орган на власний розсуд зможе визначати, чи винен платник у порушенні податкового законодавства;

– виключення ряду норм щодо посилення фінансової відповідальності платників податків;

– виключення положень щодо розширення застосування пені на суми штрафних (фінансових) санкцій, не сплачених у встановлені законодавством строки;

– скасування можливості внесення змін до річного плану-графіка проведення документальних планових перевірок тощо.

"Ми як парламентська опозиція вважаємо, що в умовах падіння економіки, посиленого наслідками карантинних заходів, Україна не може собі дозволити збільшувати ні тиск, ні податкове навантаження на бізнес. Чинна влада має шукати крайніх у недолугості власної економічної політики, а не запроваджувати "презумпцію винуватості" у ставленні держави до платників податків", – зазначили у партії.

Нардепи наголосили, що бізнес, навпаки, як ніколи, потребує підтримки від держави чи принаймні відсутності законодавчих змін на гірше.

"Тому ми будемо наполягати на усуненні бар’єрів, які "слуги" штучно звели перед суб’єктами господарювання впродовж останнього року, і закликаємо небайдужих представників усіх фракцій і груп долучатися до цього процесу", – підсумували у політсилі.