У Польщі затримала ще одного фігуранта справи Новака

У Польщі затримали ще одного підприємця у справі колишнього керівника Держслужби автодоріг України Славоміра Новака, якого підозрюють в пропозиції дати хабар.

Про це заявила речниця Окружної прокуратури у Варшаві Алєксандра Скшиняж, пише "Польське радіо". Затримана особа – це польський підприємець Алєксандер Д., пов'язаний із компанією, яка хотіла отримати контракт на побудову і ремонт однієї з автодоріг в Україні.

"Затримання здійснено у межах розслідування проти Славоміра Н. та інших підозрюваних. Алєксандер Д. – це особа, яка представляє польську компанію, яка хотіла отримати контракт на побудову і ремонт однієї з автодоріг в Україні. Після приведення до прокуратури Алєксандеру Д. висунуть обвинувачення в обіцянні надання матеріальної вигоди у великій кількості Славоміру Н.", – зазначила Скшиняж.

Прокуратура не повідомила, чи будуть чергові затримання у цій справі, бо заходи є конфіденційними. Зазначається, що після рішення суду Славомір Новак перебуває під тимчасовим арештом. Його захист оскаржив це рішення.

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