У Польщі затримала ще одного фігуранта справи Новака
У Польщі затримали ще одного підприємця у справі колишнього керівника Держслужби автодоріг України Славоміра Новака, якого підозрюють в пропозиції дати хабар.
Про це заявила речниця Окружної прокуратури у Варшаві Алєксандра Скшиняж, пише "Польське радіо". Затримана особа – це польський підприємець Алєксандер Д., пов'язаний із компанією, яка хотіла отримати контракт на побудову і ремонт однієї з автодоріг в Україні.
"Затримання здійснено у межах розслідування проти Славоміра Н. та інших підозрюваних. Алєксандер Д. – це особа, яка представляє польську компанію, яка хотіла отримати контракт на побудову і ремонт однієї з автодоріг в Україні. Після приведення до прокуратури Алєксандеру Д. висунуть обвинувачення в обіцянні надання матеріальної вигоди у великій кількості Славоміру Н.", – зазначила Скшиняж.
Прокуратура не повідомила, чи будуть чергові затримання у цій справі, бо заходи є конфіденційними. Зазначається, що після рішення суду Славомір Новак перебуває під тимчасовим арештом. Його захист оскаржив це рішення.
Як раніше писав OBOZREVATEL:
20 липня в Польщі заарештували ексглаву "Укравтодору" Славоміра Новака.
Його затримання є результатом міжнародного розслідування, проведеного спільною групою прокурорів з Польщі та України, а також співробітниками Центрального антикорупційного бюро і НАБУ.
Крім Новака, були заарештовані ще двоє людей. За даними ЦБА, затриманими є Даріуш З., колишній командир військової частини "ГРІМ", і Гданський бізнесмен Яцек П.
НАБУ не вимагатиме видачі колишнього керівника "Укравтодору" Славоміра Новака Україні. Його судитимуть за корупцію в Польщі.