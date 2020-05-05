У Польщі визнали залежність своєї економіки від українських заробітчан

У Польщі визнали, що без українських заробітчан економіка країни не змогла б так динамічно зростати, як це було протягом останніх років. Там чекають повернення на роботу тисяч громадян України.

Про це написав прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецкій в статті для "ZN". За його словами, зараз в Польщі проживає близько мільйона українців. Через них у зв'язку з пандемією близько 175 тисяч осіб повернулися додому.

Робота в Польщі

Візи для заробітчан

"Сьогодні українці, які перебувають у Польщі, не повинні хвилюватися про легальність свого перебування. Документи, термін дії яких закінчився в період стану епідемічної загрози або стану епідемії, були продовжені до 30 днів після його закінчення в Польщі", – написав Моравецкій.

Він додав, що українці, які залишилися в Польщі, часто продовжують працювати і передають гроші своїм сім'ям в Україні.

"За даними Світового банку, перекази в Україну в 2019 році досягли $16 млрд. Значна частина цієї суми надійшла з Польщі. У зв'язку з цим мій уряд видав розпорядження консульствам Польщі в Україні відновити прийом заяв на отримання робочої візи. Тисячі громадян України зможуть відновити роботу в Польщі", – сказав прем'єр.

Гроші для України

Глава уряду сказав, що Польща підтримує пропозиції Єврокомісії про допомогу на суму 3 млрд євро для десяти сусідніх країн співтовариства (включаючи 1,2 млрд євро для України). Також підтримує ідею направлення 140 млн євро з фонду політики сусідства на невідкладні потреби держав Східного партнерства в боротьбі з коронавірусом.

"В остаточному підсумку ця сума перевищить 700 млн євро. В рамках Вишеградської групи Польща запропонувала запустити надзвичайну програму V4EastSolidarity для держав Східного партнерства в рамках Міжнародного Вишеградського фонду", – підсумував Моравецкій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабмін в 2020 році планує вкласти 100 млрд грн в дорожнє будівництво. Це дозволить створити не менше 170 тисяч нових робочих місць, в тому числі в суміжних галузях.

У Польщі поступово послаблюють карантинні обмеження. На початку травня буде введено другу з чотирьох етапів послаблення. Там чекають українських працівників, але з низкою обмежень.

Консульські установи Польщі в Україні з понеділка, 4 травня, відновили видачу робочих віз.