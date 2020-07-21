У Польщі висунули офіційне звинувачення екскерівнику "Укравтодору"

У прокуратурі Варшави висунули звинувачення колишньому керівнику "Укравтодору" Славоміру Новаку.

Новака доставили до прокуратури невдовзі по 8 ранку у вівторок, 21 липня. Йому висунули звинувачення в керівництві організованою злочинною групою, що отримувала вигоду від корупції. Про це повідомив польський сайт TVN24.

"Новака підозрюють у вимаганні та прийнятті матеріальних та особистих благ в обмін за надання приватним особам договорів на будівництво та ремонт доріг в Україні, а також у відмиванні грошей від цього злочину", – сказала речниця окружної прокуратури у Варшаві Мірослава Чир.

У прокуратурі додали, що в результаті злочинної діяльності Новак мав отримати понад 1,3 млн злотих (близько 9,2 млн гривень).

Також слідство підозрює, що Новак намагався отримати у лікаря Медичного військового інституту у Варшаві медичні довідки, щоб пояснити свою відсутність на роботі в Україні.

Славомір Новак у прокуратурі Wojciech Olkuśnik /PAP

Обвинувачення заслухали і інші затримані під час розслідування: колишній керівник підрозділу GROM Даріуш З. та підприємець Яцек П. Вони, за даними прокуратури, працювали на колишнього міністра.

"Новак мав давати їм завдання, включаючи контакти з представниками компаній, які претендували на контракти. Також вони повинні були брати готівку та приховати злочиннче походження грошей", – йдеться у публікації.

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