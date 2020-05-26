У Польщі велика мережа супермаркетів видавала українські огірки за місцеві

Відомій польській мережі супермаркетів Biedronka загрожує штраф приблизно рівний 10 млрд гривень за те, що вона видавала українські огірки та овочі з інших країн за вирощені у Польщі.

Про це повідомило Польське управління по конкуренції та захисту прав споживачів (UOKiK) на своєму сайті.

"На прилавку був напис "Польща", а фактично морква прийшла з Бельгії і Нідерландів (магазини у Сілезькому воєводстві). В Україні були вирощені тепличні огірки (їх продавав магазин в Люблінському воєводстві), італійська капуста прийшла з Франції (магазин в Західно-Поморському воєводстві)", – йдеться в повідомленні.

Biedronka

Невірні етикетки були виявлені на майже 10% з перевірених товарів.

Чим це загрожує магазинам

Згідно з польським законодавством, надання покупцям недостовірної інформації про товар вважається серйозним порушенням. За нього компанію Jeronimo Martins Polska, яка володіє супермаркетами, за підсумками розслідування можуть оштрафувати на 10% від річного обороту. За словами голови UOKiK Томаша Хрустного, це дорівнює сумі 1,5 млрд злотих (приблизно 9,8 млрд гривень).

Чому вирішили обманювати людей

Ймовірною причиною обману на полицях в UOKiK називають економічний патріотизм поляків. Згідно даних проведеного в 2016 році опитуванням, 73% поляків намагаються підтримати польську економіку, купуючи вироблені в ній продукти.

"А при виборі продуктів харчування країна походження найбільш важлива для 76% опитаних. Респонденти вказали, що вони вважали за краще б обрати польський продукт, а не іноземний", – підсумували в Польському управлінні з конкуренції та захисту прав споживачів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 травня до Варшави прибув перший чартерний авіарейс з українськими заробітчанами.

У Польщі дозволили в'їзд в країну без обсервації окремим категоріям громадян, які раніше в рамках карантину через COVID-19 не могли перетнути кордон.