У Києві половина новобудов виявилася ризиковою: названо небезпечні райони

Більш як половина київських новобудов потрапляє у категорію ризикових. Компанії, що їх будують, мають проблеми із земельними ділянками, ліцензіями та іншими дозвільними документами.

Про це свідчать дані дослідження, проведеного у лютому 2020 року компанією Monitor.Estate, повідомив UBR. За їхніми даними, з 409 об'єктів будівництва ризиковими виявились 214 (52%). Найбільше таких споруд у Голосіївському, Шевченківському та Солом'янському районах.

Проблеми з житлом

Які проблеми знайшли експерти (відсоток від загальної кількості):

новобудови зводять на землях без відповідного цільового призначення або без сформованої земельної ділянки – 174 (42%);

мають податковий борг – 132 (20%);

працюють без оформлення дозвільних документів ДАБІ – 112 (27%);

без необхідних ліцензій на виконання будівельних робіт – 17 (3%);

Ризикові новобудови Києва ubr.ua

Негаразди є також і в компаній, які беруть участь у будівництві (замовник будівництва, проєктувальник об'єкта, підрядна організація і девелопер, під брендом якого новобудова рекламується). Так, із 675 фірм:

мають судові справи – 523;

фігурують у кримінальних справах – 352;

мають виконавчі провадження – 76.

"Більшість судових справ стосуються відмивання грошових коштів, заниження бази оподаткування, фіктивного підприємництва, незаконного залучення грошових коштів від населення й визнання протиправних рішень контролювальних органів (ДАБІ)", – йдеться в публікації.

Як зазначили автори дослідження, як порівняти з 2019 роком, кількість ризикових будинків зменшилася лише на кілька відсотків. Торік із 386 об'єктів, що зводяться в столиці, ненадійних новобудов було 55%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні до кінця 2020 року планують ввести загальний реєстр всієї первинної нерухомості. Забудовники зможуть виставляти на продаж тільки зареєстровані в ньому квартири.

В Україні можливе зниження ставок за іпотекою до 10% з нинішніх 20-24%, якщо Нацбанк здійснить свої плани щодо зниження облікової ставки до 7% до кінця 2020 року.

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