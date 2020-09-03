У парламенті Німеччини виступили на захист "Північного потоку-2"

Ярослав Маркін Ринки та компанії 15:13, 3.09.2020 Оновлено: 15:18, 3.09.2020

Віцепрезидент німецького парламенту Вольфганг Кубікі заявив, що поки не слід ставити під сумнів будівництво "Північного потоку-2".

Про це він сказав в інтерв'ю радіостанції Deutschlandfunk, повідомили "РИА Новости".

"Я скептично ставлюся до того, щоб ставити під сумнів проект такого масштабу на даному етапі нашого розуміння ситуації. Всього кілька днів тому канцлер сама сказала, що важливо, щоб проєкт був завершений і що вона повністю підтримує його", – заявив політик.

Він додав, що він не вірить у причетність Кремля до отруєння опозиціонера Олексія Навального. Однак не виключив економічних санкцій проти Москви у випадку, якщо у ФРН дійдуть висновку, що за отруєнням стоять держструктури РФ.

"Якщо справа полягає у іншом, якщо ми не отримаємо розумних пояснень з боку Росії, то в наступні тижні, місяці і роки настане "льодовиковий період" у відносинах між Німеччиною і Росією", – застеріг він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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