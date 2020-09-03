У парламенті Німеччини виступили на захист "Північного потоку-2"

Німеччина виступила на підтримку газопроводу.
Віцепрезидент німецького парламенту Вольфганг Кубікі заявив, що поки не слід ставити під сумнів будівництво "Північного потоку-2".
Про це він сказав в інтерв'ю радіостанції Deutschlandfunk, повідомили "РИА Новости".
"Я скептично ставлюся до того, щоб ставити під сумнів проект такого масштабу на даному етапі нашого розуміння ситуації. Всього кілька днів тому канцлер сама сказала, що важливо, щоб проєкт був завершений і що вона повністю підтримує його", – заявив політик.
Він додав, що він не вірить у причетність Кремля до отруєння опозиціонера Олексія Навального. Однак не виключив економічних санкцій проти Москви у випадку, якщо у ФРН дійдуть висновку, що за отруєнням стоять держструктури РФ.
"Якщо справа полягає у іншом, якщо ми не отримаємо розумних пояснень з боку Росії, то в наступні тижні, місяці і роки настане "льодовиковий період" у відносинах між Німеччиною і Росією", – застеріг він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
8 лютого Париж і Берлін підготували компромісний варіант поправок до Газової директиви ЄС, які дозволять їх затвердити, однак залишать Берліну широкі можливості для реалізації проєкту "Північний потік-2".
13 лютого Рада ЄС та Європарламент попередньо схвалили посилення газової директиви Євросоюзу на підставі значно доопрацьованого і пом'якшеного проєкту поправок, розробленого Німеччиною та Францією. Від них безпосередньо залежить доля російського газопроводу в обхід України.
21 лютого Рада Європейського Союзу схвалила поправки до газової директиви, які стосуються "Північного потоку-2". Йдеться про компромісний варіант поправок, що передбачає посилення вимог до нового проєкту російського газового монополіста "Газпром".
19 березня комітет Європарламенту з питань промисловості, досліджень та енергетики підтримав проєкт поправок до Газової директиви ЄС, яка може створити перешкоди для російського газопроводу в обхід України "Північний потік-2".
15 травня Федеральне мережеве агентство ФРН (BNA) відмовило компанії Nord Stream 2 AG у виведенні проєкту російського газопроводу "Північний потік-2" з-під правил оновленої Газової директиви ЄС.
Федеральне мережеве агентство Німеччини (BNA) змінило своє рішення на користь Росії та вивело її газопровід "Північний потік-2" з-під дії норм газової директиви Євросоюзу на території країни терміном на 20 років.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що уряд доб'ється завершення будівництва російського "Північного потоку-2". При цьому німецький лідер розкритикувала намір США ввести санкції.
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