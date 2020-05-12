Союзник Путіна в ЄС заговорив про зняття з Росії санкцій за Крим

Депутат Бундестагу, член міжнародного комітету Вальдемар Гердт закликав зняти з Росії санкції, накладені за анексію Криму. За його словами, парламент Німеччини працює над цим.

Також він вважає, що необхідно відновити зв'язки з півостровом, повідомило РИА Новости. Необхідність цього він обґрунтував наслідками пандемії для світової економіки.

Нагадаємо, Німеччина є одним із головних лобістів інтересів Росії в Євросоюзі. Зокрема, проросійські групи депутатів Бундестагу постійно висловлюються за скасування санкцій, накладених на Кремль за анексію Криму 2014 року.

Санкції за Крим

"Пандемія змінює наш світ і всю систему міжнародних відносин. Ми зобов'язані створювати простір безпеки, в якому не повинно існувати місця для санкцій. Ми працюємо над скасуванням санкцій щодо Росії та Криму", – сказав Гердт.

За його словами, "все ідеологічні перепони", що заважають і блокують міжнародні зв'язки Криму, повинні бути зняті.

"Сьогодні вже всім очевидно, що ці санкції незначні та не потрібні. Ми будемо робити все для їхнього зняття, щоб спільно долати всі труднощі", – сказав депутат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній канцлер Німеччини і друг президента Росії Володимира Путіна Герхард Шредер заявив, що жоден російський президент не віддасть Крим Україні.

Також Шредер висловився за зняття санкцій з Росії під приводом допомоги їй у боротьбі з епідемією та зменшення втрат економіки від карантину.

У Європі заявили, що зняття санкцій з Росії зупинить війну на Донбасі. Там вважають, що РФ розв'язала війну просто тому, що побоюється за свою безпеку.

США продовжать політику санкцій щодо Росії, яка розв'язала війну на Донбасі. Про це стало відомо після переговорів держсекретаря США Майка Помпео з главою МЗС Дмитром Кулебою.