У олігарха-втікача Курченка заберуть майно на 100 млн грн: вирок набув сили

Набув законної сили вирок Київського райсуду Одеси про конфіскацію майна на 100 млн грн, яке належить злочинній організації олігарха-втікача Сергія Курченка.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби на сайті прокуратури Одеської області.

"Апеляційною інстанцією залишено у силі вирок Київського районного суду Одеси стосовно колишнього керівника та трьох співробітників газового терміналу в порту Рені та застосовано спеціальну конфіскацію на користь держави майнового комплексу по наливу, схову та зливу зрідженого вуглеводородного газу у Ренійському морському торговельному порту, ринкова вартість якого становить близько 100 млн грн", – повідомили у прокуратурі.

Слідство з'ясувало, що це підприємство у 2012 році придбали члени злочинної організації та за його допомогою приховували ухилення від сплати податків під виглядом фіктивного вивезення нафтопродуктів.

У прокуратурі нагадали, що засуджені діяли у складі злочинної організації під керівництвом українського бізнесмена-втікача. Вони допомагали своїм підприємствам ухилятись від сплати податків, підробляли документи щодо фіктивного вивезення нафтопродуктів за межі митної території України.

У прокуратурі на називають імені олігарха, однак відомо, що схему з фіктивним вивезенням 800 тисяч тонн нафтопродуктів організував Курченко.

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