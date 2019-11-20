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20 листопада • оновлено в 13:20
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На Львівщині немає опалення: стало відомо, коли дадуть

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У містах Новояворівськ та Новий Розділ на Львівщині досі немає опалення. Водночас в Україні тепло повністю дали вже у 14 областях.

Про це в середу, 20 листопада, повідомили у Міністерстві регіонального розвитку в Facebook. Комунальники на Львівщині почали налагоджувальні роботи, але виявили в трубах витоки та почали їхнє усунення.

"У Новояворівську на сьогодні заплановано за наявності газу провести пусконалагоджувальні роботи із запуску котлів. А також подати теплоносій на заповнення внутрішньої системи будинків, бюджетної сфери першого і другого мікрорайонів", – написали в Мінрегіоні.

У Новому Роздолі сьогодні усуватимуть два витоки в магістральному трубопроводі, які виявили напередодні. Також там збираються заповнити теплові мережі й випробувати їх.

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У пресслужбі "Нафтогазу" у Facebook зазначили, що Новояворівськ уже на фінішній прямій і найближчим часом тепло в місті можуть дати. У Новому Роздолі ситуація складніша, але, можливо, її покращать ще до вихідних.

"Фахівці на місці роблять все, щоб запустити тепло в ті райони Нового Роздолу, де це технічно можливо, ще до кінця цього тижня, і оперативно ремонтувати виявлені проблемні ділянки, щоб тепло отримали всі", – стверджують у "Нафтогазі".

Де в Україні дали тепло

За даними Мінрегіону, станом на 20 листопада на 100% підключені до опалення 14 областей – Вінницька, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Миколаївська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська.

"100% об'єктів соціальної сфери опалюються в Херсонській області та Києві, 99,9% – в Дніпропетровській області. 100% житлових будинків підключені до опалення в Запорізькій, Луганській, Полтавській та Чернівецькій областях. Всього в Україні опалюються 99,3% житлових об'єктів і 99,7% об'єктів соціального фонду", – йдеться в повідомленні Мінрегіону в Facebook.

Де в Україні дали тепло

Де в Україні дали тепло

У двох містах на Львівщині немає тепла

У двох містах на Львівщині немає тепла

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • У Львівській області в містах Новий Розділ і Новояворівськ під загрозою зриву опинився опалювальний сезон. Через це в ОДА готуються оголосити надзвичайну ситуацію.

  • У Львівській області через зрив опалювального сезону у відставку подав мер 30-тисячного міста Новий Розділ Андрій Мелешко і його заступники.

  • У двох містах Львівської області – Новояворівськ та Новий Розділ – через зрив опалювального сезону оголошено надзвичайну ситуацію техногенного характеру.

  • У Новому Роздолі Львівської області – критична ситуація з опаленням, крім того, кілька районів міста залишилися без електрики, під загрозою поставки води на деякі вулиці. Про це 17 листопада повідомила пресслужба "Нафтогаз України".

  • Опалення в місті Новий Розділ на Львівщині місцева влада пообіцяла запустити на вихідних, починаючи з 23 листопада.

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Автор
Андрій Довгань Андрій Довгань
Тема
Опалювальний сезон в Україні
Місце
Україна
Тег
комунальні послуги
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Цеевропа
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Говорили же, что за долги не включают! А теперь уже из-за аварии? А про подготовку к отопительному сезону не слышали?
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