У новому Кабміні придумали додатковий податок для програмістів: що відомо

В Україні запропонували ввести добровільний податок для представників IT-індустрії. Гроші з нього повинні йти на підтримку їхніх колег-початківців.
Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук на зустрічі з представниками галузі, повідомляють у пресслужбі Кабміну. Йдеться про створення Фонду розвитку людського капіталу.
"Однією з проблем, яка стримує сьогодні розвиток ІТ-галузі, є брак кадрів. Галузь росте на 25-30 тисяч спеціалістів щороку, а університети випускають лише 16 тисяч студентів. Саме тому ми ініціюємо створення Фонду IT Creative. Фонду розвитку людського капіталу, який виховуватиме нових кваліфікованих спеціалістів для галузі", – сказав Гончарук.
Для кого
Гроші з фонду передбачається пускати на три напрямки:
створення нових кампусів і курсів для ІТ-фахівців;
фінансування стипендій студентів українських ВНЗ;
на гранти для молодих вчених.
Прем'єр-міністр також додав, що Фонд IT Creative буде створений за участю міжнародних організацій, представників ІТ-індустрії та держави.
Фінансування
Глава Державної податкової служби Сергій Верланов повідомив, що для фінансування фонду IT Creative пропонується ввести спеціальну опцію оподаткування для ФОП в IT-галузі.
"Крім 5%-го єдиного збору, 1,5%-го військового збору та ЄСВ із двох мінімальних зарплат голова ДПС передбачає введення збору на розвиток людського капіталу. Він буде адмініструватися службою і надходити до Фонду, керований галуззю, а його ставка буде поступово піднята з 1% в 2020 році до 5% в 2024 році", – повідомляє "Інтерфакс-Україна".
За словами Верланова, ця опція оподаткування дасть більше гарантій і переваг, однак перехід на неї є добровільним, і бажаючі можуть залишитися на сьогоднішній третій формі оподаткування "спрощенців".
Перехід на таке оподаткування буде добровільним.
"Водночас третя група ФОПів не відміняється і ніяк не змінюється, а IT-КВЕДи з третьої групи ФОПів не вилучатимуть", – уточнює "Ліга.Tech"
Очікується, що Фонд запрацює у 2020 році, а його наповнення становитиме 0,5 млрд грн і буде надалі зростати.
Над створенням Фонду та розробкою його моделі працює Офіс ефективного регулювання (BRDO) разом із зацікавленими сторонами. Уже розроблено законопроект, його скоро представлять в парламенті.
Трудовий кодекс
Передбачається, що це забезпечить IT-галузь стабільним припливом нових співробітників.
За словами Гончарука, це дозволить через 10 років збільшити експорт галузі з $3 млрд до $10 млрд. А кількість співробітників у цій сфері зросте з 165 тис. до 650 тис. осіб.
Прем'єр додав, що до кінця року уряд також проведе роботу над Трудовим кодексом, який некомфортний для IT-індустрії, оскільки він "був прописаний для роботи великих заводів і точно не для якихось креативних галузей".
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