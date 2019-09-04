Новини Реклама
4 вересня • оновлено в 13:34
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

У новому Кабміні придумали додатковий податок для програмістів: що відомо

Читати матеріал російською

В Україні запропонували ввести добровільний податок для представників IT-індустрії. Гроші з нього повинні йти на підтримку їхніх колег-початківців.

Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук на зустрічі з представниками галузі, повідомляють у пресслужбі Кабміну. Йдеться про створення Фонду розвитку людського капіталу.

"Однією з проблем, яка стримує сьогодні розвиток ІТ-галузі, є брак кадрів. Галузь росте на 25-30 тисяч спеціалістів щороку, а університети випускають лише 16 тисяч студентів. Саме тому ми ініціюємо створення Фонду IT Creative. Фонду розвитку людського капіталу, який виховуватиме нових кваліфікованих спеціалістів для галузі", – сказав Гончарук.

Для кого

Гроші з фонду передбачається пускати на три напрямки:

  • створення нових кампусів і курсів для ІТ-фахівців;

  • фінансування стипендій студентів українських ВНЗ;

  • на гранти для молодих вчених.

Прем'єр-міністр також додав, що Фонд IT Creative буде створений за участю міжнародних організацій, представників ІТ-індустрії та держави.

Новини
В Україні проведуть "глибоку" податкову реформу: що запропонував новий прем'єр-міністр

Фінансування

Глава Державної податкової служби Сергій Верланов повідомив, що для фінансування фонду IT Creative пропонується ввести спеціальну опцію оподаткування для ФОП в IT-галузі.

"Крім 5%-го єдиного збору, 1,5%-го військового збору та ЄСВ із двох мінімальних зарплат голова ДПС передбачає введення збору на розвиток людського капіталу. Він буде адмініструватися службою і надходити до Фонду, керований галуззю, а його ставка буде поступово піднята з 1% в 2020 році до 5% в 2024 році", – повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За словами Верланова, ця опція оподаткування дасть більше гарантій і переваг, однак перехід на неї є добровільним, і бажаючі можуть залишитися на сьогоднішній третій формі оподаткування "спрощенців".

Новини
Податкова реформа: у Зеленського розповіли, скільки доведеться заплатити за амністію

Перехід на таке оподаткування буде добровільним.

"Водночас третя група ФОПів не відміняється і ніяк не змінюється, а IT-КВЕДи з третьої групи ФОПів не вилучатимуть", – уточнює "Ліга.Tech"

Очікується, що Фонд запрацює у 2020 році, а його наповнення становитиме 0,5 млрд грн і буде надалі зростати.

Над створенням Фонду та розробкою його моделі працює Офіс ефективного регулювання (BRDO) разом із зацікавленими сторонами. Уже розроблено законопроект, його скоро представлять в парламенті.

Трудовий кодекс

Передбачається, що це забезпечить IT-галузь стабільним припливом нових співробітників.

За словами Гончарука, це дозволить через 10 років збільшити експорт галузі з $3 млрд до $10 млрд. А кількість співробітників у цій сфері зросте з 165 тис. до 650 тис. осіб.

Прем'єр додав, що до кінця року уряд також проведе роботу над Трудовим кодексом, який некомфортний для IT-індустрії, оскільки він "був прописаний для роботи великих заводів і точно не для якихось креативних галузей".

Новини
''Радянська спадщина'': названо причини занепаду IT-галузі в Україні

Айтішникам запропонують новий податок

Айтішникам запропонують новий податок

Як повідомляв OBOZREVATEL, автори скандального законопроекту про реєстрацію SIM-карток за паспортом і заборону анонімайзерів відкликали його з Верховної Ради.

Екснардеп Мустафа Найєм може стати одним із заступників глави "Укроборонпрому". Таким інсайдом поділилася українська журналістка Соня Кошкіна в особистому Telegram-каналі.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Реформи Зеленського" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Реформи Зеленського Реформи в Україні Податки в Україні
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
Теги
податки IT IT-компанії Кабінет Міністрів України
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
3
0
Смішно
1
Цікаво
2
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel