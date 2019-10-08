У НКРЕКП анонсували звільнення: члени комісії пояснили причину

Двоє членів Нацкомісії з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг України (НКРЕКП) – Олександр Формагей і Євген Магльований – заявили, що збираються звідти звільнитися.

Про це Олександр Формагей написав на сторінці у Facebook. "Друзі, хочемо повідомити Вас, що ми з Євгеном вирішили піти з Комісії, щоб надати можливість Президенту України перезавантажити Регулятор новими людьми та ідеями. Хочемо подякувати всім за спільну роботу та підтримку. Сподіваємось, що Регулятор збереже свій незалежний статус у новому законі. Своє майбутнє поки пов'язуємо з навчанням", – повідомив Формагей.

Він уточнив, що навчатиметься у магістратурі Академії при президенті України (там готують держслужбовців), а Магльований піде на навчання в Інститут газу Національної академії наук.

У комісії залишаться її керівниця Оксана Кривенко і двоє членів – Олена Антонова і Дмитро Коваленко.

Повідомлення про звільнення членів НКРЕКП

Згідно з даними на сайті НКРЕКП, Олександр Формагей став членом комісії у травні 2018 року за результатами конкурсного відбору. До призначення працював у ЗАТ "Укргідроенерго".

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Євген Магльований також був призначений членом НКРЕКП у травні 2018 року. До цього працював у Національній комісії регулювання електроенергетики України та у Держагентстві з енергоефективності та енергозбереження України.

Нинішній склад НКРЕКП

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з жовтня почне рости тариф на газ, а вже до кінця опалювального сезону ціна для кінцевого споживача може збільшиться з 6 до 8,5 грн за кубометр.

Українці активно виплачують борги з комуналки. Так люди намагаються не втратити право на субсидії у новому опалювальному сезоні. Але проблеми можуть виникнути у тих, кому пільги не дадуть.

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